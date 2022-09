Parce que ce n’est pas vrai que Berlusconi « a battu tous les records du monde sur TikTok »

8,5 millions de vues est un bon trésor, surtout pour être un contenu politique. Il s’agit pourtant d’une donnée très éloignée de celles des vidéos les plus vues au monde.

« Ma première vidéo sur TIkTok a battu tous les records précédents dans le monde : elle a atteint 8,5 millions de personnes qui l’ont regardée ». Silvio Berlusconi a donc célébré son succès sur TikTok lors de l’émission Rai 1 Porta a Porta. Le clip a été republié sur une plateforme dédiée aux courtes vidéos hier, toujours à partir du profil officiel de Silvio Berlusconi, qui a ajouté : « Ce sont des chiffres qui font réfléchir donc j’ai décidé d’envoyer chaque jour une petite pilule sur TikTok, en m’adressant aux jeunes, surtout aux plus jeunes qui sont 60% des auditeurs sur TikTok ».

Sans aucun doute, 8,5 millions est un chiffre pertinent pour la première vidéo publiée sur TikTok, même si comme nous l’avons expliqué la conversion des followers de cette plateforme en votes n’est pas exactement immédiate. Une grande partie de l’attention portée sur Silvio Berlusconi est également due à son « effet mème ». Malgré cela, les chiffres de Berlusconi sont très éloignés de toute définition de « record », même en restant en Italie.

Les données sur les vidéos les plus vues par les profils italiens

En regardant les profils italiens, il est facile de trouver qui a obtenu de meilleurs chiffres que Berlusconi. En fait, l’Italie accueille Khaby Lame, le tiktoker le plus suivi au monde qui, ces dernières semaines, est également devenu citoyen italien pour la bureaucratie. Avec ses 149 millions de followers, il lui est facile de toucher un très large public avec un seul clip avec une vidéo. La dernière vidéo de Khaby a rapporté près de 19 millions de vues et 4,2 millions de likes en moins de 24 heures. Il s’agit d’un montage avec une série d’images de la reine Elizabeth II accompagnées d’un mashup musical qui se termine par Kings & Queens d’Ava Max.

Les données vidéo les plus vues au monde

Compte tenu de la fluidité de la plateforme, il n’est pas aisé de tenir un classement à jour avec toutes les données des vidéos les plus vues dans le monde. La plus citée dans les charts est la vidéo de Zach King se déplaçant sur un balai renversé. L’effet, accompagné de la musique de la bande originale de Harry Potter, est très réaliste. Pour y arriver, cependant, Zach n’avait pas besoin de magie : un miroir et une planche à roulettes suffisaient. La vidéo a dépassé les 2,2 milliards de vues et a atteint près de 19,6 millions de likes.

En faisant défiler le classement des vidéos les plus vues, il existe d’autres exemples de clips qui ont largement dépassé le milliard de vues. Des complexes transitions de Noël de James Charles, 1,7 milliard, à la partie cache-cache également tournée par Zach King, 1,1 milliard de vues, en passant par la vidéo qui a amené Bella Poarch à l’Olympe de la vitalité : celle dans laquelle elle bouge pour chronométrer le visage sur les notes de « M to the B » de Millie B.

Ses données vidéo de politiciens en Italie

Ce dont Berlusconi peut se vanter, c’est d’avoir publié la vidéo la plus vue sur TikTok parmi les principaux leaders de la campagne électorale. En parcourant les vidéos des profils officiels des autres candidats, en effet, vous pouvez voir comment les plus vues atteignent à peine la moitié des chiffres du leader de Forza Italia.

Carlo Calenda et Matteo Renzi ont obtenu leur meilleur résultat avec la première vidéo : Calenda a dépassé les 600 000 vues, Matteo Renzi a atteint un peu plus d’un million. Matteo Salvini peut marquer deux vidéos autour de 4,4 millions de vues tandis que Giorgia Meloni atteint 3,2 millions de vues. Giuseppe Conte s’arrête juste en dessous de Meloni : sa vidéo la plus vue a atteint 2,9 millions de vues.