Le jeune prodige des échecs a avoué avoir triché dans les jeux en ligne

Hans Niemann a admis lors d’une interview qu’il avait triché sur Chess.com. Ces derniers jours, le champion Magnus Carlsen avait pris sa retraite alors qu’il jouait un match contre lui.

C’est un roi Niemann solitaire en ce moment, debout, enfermé dans son château, et tout le monde le pointe du doigt. Tout a commencé le lundi 5 septembre à St. Louis, Missouri. La Sinquefield Cup est organisée ici depuis 2013, une étape importante dans chaque Grand Chess Tour.Le tournoi n’est pas à élimination directe, il y a plusieurs matches au sein des groupes. Magnus Carlsen joue contre Hans Niemann. Et puis quelque chose se passe. Pour la première fois, Carlsen prend sa retraite. Non seulement cela, c’est un « mouvement » sans précédent. Lors de compétitions, comme la Sinquefield Cup, il n’est jamais arrivé qu’un joueur abandonne, sauf pour des raisons de santé. Des soupçons surgissent, et il y a ceux qui accusent Niemann de tricherie.

Carlsen a 31 ans, il est champion du monde depuis 2013, et pour la première fois en 53 victoires consécutives, il perd. Hans Niemann a 19 ans et est entré dans le top 100 du classement mondial il y a quelques mois. Le premier à pointer du doigt Niemann est Carlsen lui-même, et il le fait de manière voilée mais sans équivoque. Après sa retraite, il publie sur Twitter une ancienne interview de l’entraîneur de football José Mourinho qui dit : « Si je parle, je me retrouve dans de gros ennuis. Gros, gros soucis ». Hikaru Nakamura, maître des jeux flash, alimente également les soupçons. Carlsen n’abandonnerait jamais « s’il ne croyait pas fermement que Hans trichait », a-t-il déclaré. Puis il a réitéré « il n’y a aucune preuve, personne ne sait quelle est la vérité ».

C’est là que réside le problème. Il est vraiment très difficile de prouver une triche sur un échiquier physique. En général, il est presque impossible de tromper l’adversaire en jouant en direct, comme l’a souligné un autre grand maître, Jacob Aagaard, qui était également l’entraîneur de Niemann. Pendant ce temps, les organisateurs du tournoi ont déjà annoncé de nouvelles règles et précautions pour éviter toute arnaque éventuelle lors des matchs. Il y aura un retard dans la transmission de 15 minutes et les contrôles sur les fréquences radio augmenteront, afin d’intercepter les éventuels prompteurs.

Il y a un précédent

Hans Niemann n’est pas propre. Il a triché dans le passé. Une fois à 12 ans, l’autre à 16 ans, lors de parties en ligne sur Chess.com. Il l’a avoué lui-même après le match, après les accusations. Il a déclaré au commentateur de la Sinquefield Cup : « J’ai honte, je l’ai fait pour améliorer le classement et jouer avec des adversaires plus forts. Je n’ai jamais triché dans un jeu over-the-board », explique-t-il. « J’ai décidé que la seule façon de remédier à mon erreur était de montrer que je pouvais gagner les épreuves de tirage au sort », a-t-il ajouté.

« C’était ma mission. C’est pourquoi j’ai joué 260 matchs en un an et je me suis entraîné 12 heures par jour ». Au cours d’une interview, Niemann a également révélé qu’il avait reçu des milliers de messages menaçants. « Je ne laisserai pas Chess.com, Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura, sans doute les trois entités d’échecs les plus importantes, diffamer ma réputation. »

Des questions restent ouvertes, des accusations sont lancées, des spéculations circulent sur les réseaux sociaux et dans les forums de discussion dédiés aux échecs. Nieman semble dépassé lors des entretiens. D’autre part, comme l’a dit Kasparov, le jeu d’échecs est le sport le plus violent qui existe.