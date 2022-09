Nouvelle manette Xbox Elite Series 2 Core : la meilleure manette désormais abordable

Microsoft a présenté hier une version moins chère de sa manette Xbox Elite Series 2 à partir de 129,99 euros. Le nouveau contrôleur Xbox Elite Series 2 Core est disponible en blanc, et il est vraiment similaire au contrôleur régulier, sauf qu’il n’inclut pas de composants interchangeables ni d’étui de transport.

Nouveau contrôleur de base Xbox Elite Series 2

Le contrôleur Xbox Elite Series 2 Core est livré avec la même poignée en caoutchouc enveloppante, des manettes à tension réglable et des serrures à gâchette plus courtes. Les utilisateurs peuvent également remapper les boutons dans l’application Xbox Accessories, et le contrôleur est également livré avec une batterie intégrée qui offre 40 heures d’autonomie.

Cependant, le contrôleur Xbox Elite Series 2 Core manque tout ce qui est fourni avec le contrôleur standard Elite Series 2, y compris les différentes manettes et D-pad, ainsi que les palettes qui peuvent être fixées à l’arrière pour quatre boutons supplémentaires. L’étui de transport n’est pas non plus inclus avec votre base de chargement.

En réalité, Microsoft vend tous ces composants supplémentaires séparément avec le nouveau package complet de composants pour 59,99 euros. Celui-ci sera disponible à partir du 21 septembre avec le contrôleur Xbox Elite Series 2 Core. Inclus dans ce package sont les manettes interchangeables et le D-pad, les formes de pagaie, l’étui de transport, le socle de chargement et le câble USB-C tressé.

Xbox Design Lab arrive sur le nouveau contrôleur

Microsoft a également annoncé aujourd’hui que les fans de Xbox pourront créer une manette Xbox Elite Series 2 personnalisée dans le Xbox Design Lab pendant la période des fêtes. La société a également souligné qu’elle avait écouté les commentaires des joueurs se plaignant de problèmes de fiabilité.

« Nous avons écouté haut et fort les joueurs et avons continué à améliorer les contrôleurs Elite Series 2 pour qu’ils soient plus fiables que jamais, avec des composants raffinés conçus pour durer. Pour plus de tranquillité d’esprit, les contrôleurs Elite Series 2 sont couverts par la garantie limitée d’un an de Microsoft. »souligne l’entreprise.

La nouvelle manette sans fil Xbox Elite Series 2 – Core in White et le pack complet de composants sont disponibles en précommande à partir d’aujourd’hui sur certains marchés à travers le monde. L’actuelle manette sans fil Xbox Elite Series 2 en noir restera disponible à 179,99 euros.