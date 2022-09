Windows 11 (build 25197) arrive sur le canal de développement du programme Insider

Une semaine de plus, nous sommes confrontés à une mise à jour de Windows 11 dans le canal Dev. Mais dans ce cas, les nouvelles les plus intéressantes arrivent. L’équipe Windows Insider revient avec toute la loi et nous propose d’innombrables améliorations. Voyons sur quoi ils ont travaillé la semaine dernière.

Nouvelle construction pour #WindowsInsiders dans la chaîne Dev ! La version 25197 est maintenant disponible ! Consultez le billet de blog pour les derniers détails. https://t.co/oEXaZ8e6EA ^JH#Windows11#AreYouFlightingYet pic.twitter.com/6Q95dzHTCW – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 8 septembre 2022

Quoi de neuf dans Windows 11 build 25197

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

Ils ramènent la barre des tâches tactile optimisée, conçue pour vous faire sentir plus en sécurité et à l’aise en utilisant votre appareil comme une tablette. La barre des tâches passera automatiquement à cette version optimisée lorsque vous détacherez ou retirerez le clavier de votre appareil 2 en 1. Cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les appareils pouvant être utilisés comme tablettes. Ne fonctionne pas sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau.

Pour rappel, il existe deux états de cette barre des tâches : réduite et développée. Dans l’état réduit, la barre des tâches s’écarte de votre chemin, ce qui vous donne plus d’espace sur l’écran et vous empêche d’appeler accidentellement la barre des tâches lorsque vous tenez votre tablette. Dans l’état développé, la barre des tâches est optimisée pour être plus conviviale. Vous pouvez facilement basculer entre les deux états en balayant vers le haut et vers le bas sur le bas de votre appareil.

Mises à jour de la barre d’état système

Cette mise à jour introduit des changements dans la barre d’état système qui affectent tous les types d’appareils, pas seulement les 2 en 1. Avec ce changement, les utilisateurs verront une mise au point arrondie et un traitement de survol sur toutes les icônes de l’écran en bas à droite, en raison de la modernisation continue. de cette expérience.

Vous pouvez également remarquer qu’il n’est pas possible de glisser-déposer ou de réorganiser les icônes de la barre d’état système avec ce changement. Ils ont entendu nos commentaires sur ce changement plus tôt cette année et travaillent à le résoudre dans une future version Insider Preview.

Changements et améliorations depuis la build 25193

Réglages

Ils commencent à déployer des icônes et des illustrations animées dans l’application Paramètres. Avec des icônes animées dans la barre de navigation, ils continuent d’étendre leurs principes de conception de mouvement pour transformer ces interactions familières de quelque chose de purement fonctionnel en quelque chose de charmant.

Changements et améliorations de la build 25197

Entrée

Ils font un petit ajustement qui a commencé à être déployé avec la Build 25179 pour améliorer le taux de répétition des touches pour la disposition du clavier tactile traditionnel, ainsi que la disposition du clavier tactile par défaut, afin qu’il soit plus réactif et disponible pour tous les joueurs. canaliser. Maintenant, il a le taux de 20 touches par seconde (par exemple, lorsque la touche de suppression est maintenue enfoncée).

Corrections de la build 25197

Mises à jour de la barre d’état système

La barre des tâches ne devrait plus clignoter en raison des modifications de la barre d’état système dans les scénarios non optimisés pour les tablettes.

Correction d’un problème qui bloquait certaines parties de la barre des tâches ou de ses icônes, telles que la recherche, dans les mauvaises couleurs de thème lors du basculement entre les thèmes clairs et sombres.

La date et l’heure ne devraient plus être bloquées sur le côté de l’écran lors des modifications de la barre d’état système.

Début

Correction d’un plantage que les utilisateurs voyaient lorsqu’ils utilisaient la section recommandée de la page d’accueil.

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème où un petit groupe d’initiés avec « lancer des fenêtres de dossier dans un processus séparé » n’a pas pu lancer l’explorateur de fichiers sur les deux derniers vols en raison d’un crash explorer.exe.

Un travail a été fait pour améliorer les performances de suppression de fichiers via l’explorateur de fichiers (en vidant la corbeille ou en utilisant Maj + Suppr) dans le cas où un grand nombre de fichiers sont supprimés à la fois.

Entrée

Correction d’un problème qui provoquait le plantage de ctfmon.exe sur certains Insiders lors de vols récents lorsque des mots ont été ajoutés à leur dictionnaire d’orthographe.

Faire glisser la fenêtre de saisie vocale vers un autre moniteur dont l’échelle est différente de celle du moniteur source devrait maintenant fonctionner au lieu de rebondir.

Correction d’un crash sporadique dans les dernières versions lors de l’utilisation du sélecteur d’entrée.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage de la saisie vocale et d’autres fonctionnalités d’entrée au démarrage.

Correction d’un problème d’affichage avec certains mots cinghalais se chevauchant de manière inattendue.

Réglages

Mise à jour de la disposition des listes qui apparaissent sur les pages Applications > Applications de démarrage et Applications > Paramètres d’application avancés > Alias ​​d’exécution d’application pour être plus cohérent avec les autres pages de paramètres.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage des paramètres lors de la suppression d’appareils.

Mise à jour de la section Dictionnaire personnel dans Confidentialité et sécurité > Personnalisation de l’encrage et de l’écriture pour lire maintenant « Liste de mots personnalisée ».

widget

Correction d’un problème qui faisait que l’icône météo de la barre des tâches était trop haute sans texte sur les vols récents.

Fenêtre

Cliquer sur la partie de la barre de titre d’une vignette d’aperçu dans la vue des tâches devrait désormais basculer vers cette application, plutôt que de simplement fermer la vue des tâches.

Élimination d’un crash sporadique de explorer.exe cela pourrait se produire lors de l’utilisation de ALT + Tab ou de la vue des tâches.

Le Gestionnaire des tâches

Correction d’un problème affectant la fiabilité du gestionnaire de tâches.

Si les graphiques de la page Performances ont été masqués, les cercles utilisés pour identifier chacune des différentes sections devraient maintenant être moins flous.

Les autres

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage de certaines applications lors d’une tentative d’impression si une imprimante IPP mettait trop de temps à répondre à la demande d’impression.

Correction d’un problème où EnumPrinters ne renvoyait pas toujours la bonne taille pour pcbnécessairece qui pourrait provoquer des plantages dans certains programmes.

Correction d’une faute de frappe dans la boîte de dialogue qui s’affiche lorsque Smart App Control verrouille une application.

Correction d’un problème où certains caractères manquaient dans l’environnement de démarrage lors de l’utilisation des langues d’affichage chinois (simplifié) ou coréen, entraînant des cases carrées dans le texte.

Problèmes connus dans la version 25197

Général

Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels l’audio a cessé de fonctionner pour certains initiés après la mise à jour vers la dernière version.

Ils enquêtent sur les rapports de quelques applications différentes qui ont commencé à planter dans les dernières versions.

Nous enquêtons sur des rapports selon lesquels les Insiders rencontrent des plantages lors du déplacement de la souris dans certains jeux.

Des rapports font l’objet d’une enquête indiquant que certains initiés voient les paramètres OneDrive demander l’autorisation d’être configurés à chaque redémarrage de leur PC.

Navigateur de fichiers

Nous travaillons sur la résolution d’un problème où les éléments de la barre de commandes tels que copier, coller et vider la corbeille peuvent ne pas être activés de manière inattendue alors qu’ils devraient l’être.

Réglages

NOUVEAU! Nous enquêtons sur certains problèmes où la désinstallation de certaines applications via Paramètres > Applications > Applications installées ne fonctionne pas correctement.

Ils enquêtent sur certains problèmes où la désinstallation de certaines applications via Paramètres> Applications> Applications installées ne fonctionne pas correctement.

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

NOUVEAU! La barre des tâches clignote parfois lors du passage du mode bureau au mode tablette.

La barre des tâches prend plus de temps que prévu pour passer à la version tactile optimisée lors du basculement entre la posture du bureau et celle de la tablette.

L’utilisation des gestes du bord gauche ou droit peut entraîner le chevauchement ou le tronquage des widgets ou du centre de notification (respectivement) par la barre des tâches.

Nouveauté! Lorsque vous utilisez le geste du bord inférieur droit pour afficher les paramètres rapides, la barre des tâches reste parfois bloquée dans l’état développé, au lieu de sortir à l’état réduit.

Lorsqu’aucune fenêtre n’est en cours d’exécution sur le bureau, la barre des tâches peut parfois s’effondrer, alors qu’elle devrait être développée.

widget