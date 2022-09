Star Wars : c’est le montant qui a été payé pour le blaster de Han Solo

Han Solo et son arme

Le fait est que ce petit pistolet qui deviendrait finalement General Solo, a été vendu aux enchères par l’intermédiaire de la maison de vente aux enchères Rock Island et où tous ces fans avec beaucoup d’argent ont pu choisir de les ramener à la maison. Le problème est qu’au final le prix est devenu incontrôlable et les prévisions attendues sur l’objet ont été largement dépassées par la réalité.

De la maison de vente aux enchères, ils ont calculé que le célèbre blaster Han Solo atteindrait un prix final compris entre 300 000 et 500 000 dollars, ce qui était finalement très, très loin de ce qui avait été atteint : 1 057 000 dollars. C’est-à-dire pratiquement le double des prévisions les plus enthousiastes.

Ce pistolet est le même que celui qui a été utilisé dans le tournage de Star Wars dans les années 70 et porte le nom officiel « DL-44 Heavy Blaster Pistol ». Dans la fiction, il peut tirer des rayons laser capables de percer l’armure d’un de ces soldats impériaux qui ont traqué les rebelles pendant tant d’années. Bien que si vous le regardez froidement, vous verrez un pistolet usé auquel ils ont ajouté des éléments exotiques tels qu’une lunette de visée (?) Et une sorte d’entonnoir avec des trous dans la bouche du canon.

Un personnage emblématique de la saga

Il va sans dire que Han Solo est incarné dans les trois films originaux de Star Wars par l’acteur Harrison Ford, qui incarnait le contrebandier charismatique et, plus tard, le mari de la princesse Leia et le père de Ben Solo dans les épisodes VII et IX où le cercle de ses le personnage est fermé.

Dans toutes les aventures, Han Solo était accompagné de son fameux blaster qui est aujourd’hui vendu aux enchères même s’il faut dire que celui qui a été vendu aujourd’hui est exclusivement celui qui a servi lors du tournage du film sorti en 1977. Il s’agit imaginer que dans les tranches suivantes, l’équipe de production de Lucasfilm a préféré renouveler les accessoires dans les cas où une amélioration était nécessaire ou apporter une modification justifiée par le scénario, comme ajouter ou supprimer la lunette de visée, la raccourcir ou la placer dans un endroit différent à chaque fois.

Dans Solo, le film qui nous raconte les origines du mythe avec Alden Ehrenreich, le personnage apparaît également attaché à son célèbre blaster dans l’une des poses les plus caractéristiques que l’on puisse retenir du personnage et qui l’a amené à dessiner d’abord et à demander questions plus tard. Ou ne vous souvenez-vous pas de l’incident dans la cantine de Mos Eisley lorsque le bon vieux Han Solo n’a eu d’autre choix que de l’utiliser contre Greedo ?

Maintenant, nous savons que quelqu’un en profitera tous les jours en l’admirant accroché au mur de sa maison, n’est-ce pas ?