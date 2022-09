Spider-Man Remastered est gratuit avec les RTX 3080 et 3090 jusqu’au 12 octobre

La vue d’ensemble : Nvidia et AMD regroupent des jeux gratuits avec des achats de GPU et de CPU presque chaque année, mais les GPU participant à l’offre de cette année ont déjà vu leurs prix chuter. La promotion est la dernière tentative de Nvidia pour liquider les stocks avant de lancer la série RTX 4000.

Mercredi, Nvidia a annoncé qu’elle offrait des copies Steam gratuites de Spider-Man Remastered avec l’achat d’un RTX 3080, 3080Ti, 3090 ou 3090 Ti d’ici le 12 octobre. L’accord s’applique aux GPU individuels ainsi qu’aux ordinateurs de bureau et portables contenant le cartes Ampère haut de gamme des sites de ventes participants. Les utilisateurs doivent utiliser les codes de jeu via l’application de bureau GeForce Experience de Nvidia.

Les analyses techniques montrent que Spider-Man n’est pas un titre particulièrement exigeant selon les normes modernes depuis son lancement initial pour la PlayStation 4. Les cartes haut de gamme que Nvidia regroupe avec le titre peuvent exécuter le jeu à 60 images par seconde en 4K, même avec ray tracing activé. La mise à l’échelle de l’image DLSS de Nvidia devrait pousser ces fréquences d’images encore plus haut.

Spider-Man Remastered, sorti le 12 août, est le dernier portage PC d’une ancienne exclusivité PlayStation de Sony. Par rapport à la version PlayStation 5, le jeu sur PC propose des améliorations en matière de ray tracing, de filtrage de texture, de qualité LoD, de SSAO et d’ombres.

Lorsque les 3080 et 3090 ont été initialement lancés en 2020, les perturbations pandémiques de la chaîne d’approvisionnement et l’extraction de crypto ont gonflé leurs prix et les ont rendus difficiles à acquérir. À l’automne 2022 – au moment même où Nvidia se prépare à lancer le RTX 4090 et éventuellement le 4080 – la situation est inversée.

Le crash de la cryptomonnaie plus tôt cette année a fait chuter les prix, et Nvidia prévoit de les baisser davantage pour éliminer son arriéré de GPU invendus. Le 3080 Ti et les deux modèles 3090 optent actuellement pour des pourcentages à deux chiffres inférieurs au PDSF. Avec de nombreux clients attendant RTX 4000, Nvidia espère qu’une copie gratuite de Spider-Man pourra en convaincre certains d’appuyer sur la gâchette d’une carte de la série 3000 maintenant. Les modèles 3000 de milieu de gamme plus populaires comme le 3060 n’ont pas connu la même pression sur les prix.

Intel proposera également prochainement un bundle avec ses cartes graphiques et ses CPU pour adoucir son entrée dans l’arène des GPU dédiés avec la série Arc Alchemist. Jusqu’à la fin de 2022, les clients qui achètent une carte de la série A500 ou A700 avec un processeur Alder Lake non i3 peuvent recevoir Call of Duty : Modern Warfare II, Ghostbusters : Spirits Unleashed, Gotham Knights, DLC pour Vampire : The Masquerade Bloodhunt, PowerDirector 365, D5 Render, MAGIX Video Pro, Topaz Gigapixel AI ou XSplit Premium Suite gratuitement.