Meloni répond au tiktoker japonais : « Vous avez raison. Je suis prêt pour les sushis, mais cuits « 

Le tiktoker japonais avait corrigé une phrase du chef des Frères d’Italie et lui avait également proposé une invitation à dîner.

« Kenta, tu as raison », commence la vidéo sur Tiktok de Giorgia Meloni. Il épelle bien Konichiwa et fait une révérence. « J’ai vu ta vidéo et j’ai appris quelque chose » dit-il, puis lance la proposition « si l’invitation à dîner est toujours valable, je suis prêt pour des sushis, mais cuits ». Il termine par un salut : « Konbanwa ». L’histoire du dernier TikTok publié par Meloni commence il y a quelques semaines, à Ancône, pendant la campagne électorale. La leader des Frères d’Italie monte sur scène, tente un bâillon sur la main qu’elle utilise pour dire bonjour. Pour éviter la référence au salut romain, dit-il, il vaut mieux s’incliner : « Comme les Japonais. O cho ko ».

Mais « O cho ko » ne veut rien dire, et Kenta, un influenceur japonais populaire sur TikTok, corrige. La vidéo pour mieux expliquer au leader des Frères d’Italie comment dire au revoir à Tokyo devient virale. A la fin l’influenceuse propose une invitation : « Je serais honorée si un soir nous pouvions manger des sushis ensemble pour parler de la culture japonaise ». Giorgia Meloni joue le jeu et accepte l’invitation. Pendant ce temps, les commentaires prolifèrent sous la vidéo. Au milieu, il y a aussi la réponse de Kenta : « Merci à elle. Sa prononciation est parfaite ! Je serais honoré de présenter un plat japonais « okonomiyaki » qui est le plat préféré de Kishida ».