Lancement d’Apple AirPods Pro 2 avec ANC amélioré, nouvelle puce H2, durée de vie de la batterie améliorée

Très attendu: Apple a lancé le tout nouveau AirPods Pro 2, la première révision des écouteurs sans fil à succès, avec de nouvelles fonctionnalités, des performances améliorées et même le retour des « gravures Memoji » sur le boîtier de charge, si cela vous intéresse .

Les AirPods Pro de première génération ont été un succès majeur, avec des estimations de ventes pour 2020 atteignant près de 90 millions d’unités. Apple a décidé de capitaliser sur ce succès et de publier la première révision/mise à niveau des populaires écouteurs sans fil haut de gamme.

Les écouteurs sont livrés avec une nouvelle puce H2, qui, selon Apple, améliore la bande passante audio, ce qui permet à son tour une meilleure qualité audio. Les AirPods Pro 2 disposent également d’un nouveau « driver audio à faible distorsion » accompagné d’un amplificateur personnalisé pour alimenter ledit driver. Apple déclare que les AirPods Pro 2 ont « plus de détails et de clarté sur une plus large gamme de fréquences sonores ».

Apple affirme également que la puce du casque H2 permet une réduction active du bruit améliorée qui annule jusqu’à deux fois la quantité de bruit par rapport à la génération précédente. Le mode transparence revient également, avec la puce H2 permettant un nouveau mode « transparence adaptative » qui vérifie les bruits forts 48 000 fois par seconde.

Les utilisateurs disposant d’un iPhone pris en charge pourront prendre une photo de leur oreille, et Apple affirme que l’IA sera en mesure de créer un profil audio qui fonctionne parfaitement avec la forme de l’oreille des utilisateurs, améliorant ainsi les performances de Spatial Audio. Les utilisateurs avec de petites oreilles seront également reconnaissants pour les nouveaux embouts XS inclus, améliorant la qualité audio et l’isolation pour eux.

Les capteurs de force trouvés sur les AirPods Pro de première génération sont de retour, mais Apple introduit maintenant un capteur tactile sur les oreillettes, permettant aux utilisateurs de glisser sur les oreillettes pour effectuer diverses actions.

La durée de vie de la batterie a également été améliorée, Apple revendiquant une amélioration de 33 % de la durée de vie de la batterie par rapport au modèle précédent, passant de 4,5 heures à 6 heures. Ils affirment également que le boîtier de charge peut désormais fournir jusqu’à 30 heures d’autonomie pour les écouteurs, une amélioration par rapport à 24 heures. La fiche technique d’Apple indique par ailleurs que les écouteurs peuvent charger jusqu’à une heure de lecture audio à partir de seulement cinq minutes de charge.

Le boîtier de charge ajoute une recherche de précision ainsi qu’un haut-parleur intégré, pour aider les utilisateurs à trouver leur boîtier s’ils devaient le perdre. Les chargeurs compatibles Magsafe, Apple Watch et Qi fonctionnent tous pour charger sans fil les AirPods Pro 2, tout en utilisant le connecteur Lightning. Il est décevant de voir qu’Apple n’est pas passé à l’USB-C pour cette génération. Peut-être la prochaine fois?

Les précommandes pour les AirPods Pro 2 débuteront le 9 septembre, au prix de 249 $. Si cela suscite votre intérêt, Apple autorisera des « gravures Memoji » gratuites sur le boîtier de charge si vous le souhaitez. Les écouteurs seront disponibles à partir du 23 septembre.