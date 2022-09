La prochaine mise à jour de Windows 11 22H2 peut implémenter de nouvelles mises à niveau « Moment »

Quelque chose à attendre avec impatience : Un leaker bien connu de Microsoft, connu sous le nom d’Albacore, a récemment découvert ce qui pourrait être les premiers signes d’une nouvelle méthode de mise à jour Windows appelée « Moment », qui devrait être incluse dans la prochaine mise à jour 22H2. Cela devrait être une nouvelle façon pour Microsoft d’implémenter de nouvelles fonctionnalités dans Windows.

Au cours des 25 dernières années, Microsoft a eu un moyen simple (et parfois désordonné) de pousser les mises à jour de Windows et des millions de personnes qui dépendent du système d’exploitation à travers le monde.

Depuis Windows 98, Microsoft a commencé à diffuser les mises à jour du système d’exploitation sur Internet, pour améliorer les performances, corriger les bugs ou simplement ajouter de nouvelles fonctionnalités. À partir de Windows XP, Microsoft disposait également de « Service Packs » qui collectaient de nombreuses mises à jour et modifications plus petites et les regroupaient dans une seule mise à jour importante.

Windows Update est toujours là et utilisé dans Windows 11, maintenant avec des mises à jour mensuelles au minimum, bien que les mises à jour puissent être publiées plus tôt que prévu, généralement réservées aux problèmes de sécurité majeurs ou aux régressions de bugs. À partir de 2019 avec Windows 10, Microsoft a abandonné le système « Service Pack » au profit d’un schéma de dénomination « semestriel » plus simple, fournissant plus souvent des mises à jour majeures de Windows.

Microsoft devrait publier très prochainement la mise à jour Windows 11 « 22H2 », ajoutant de nombreuses fonctionnalités que les utilisateurs pourraient trouver intéressantes. Un leaker bien connu de Microsoft, Albacore, a récemment tweeté à propos d’une fonctionnalité à venir qui devrait arriver avec la mise à jour 22H2. La fonctionnalité s’appelle « Moment » et devrait être une nouvelle méthode pour publier de nouvelles fonctionnalités dans Windows.

C’est bien de voir une mention des versions 229xx !

Celles-ci sont dédiées au développement de la 2ème mise à jour/ »Moment » pour Windows 11 v22H2. Vient d’abord v22H2 GA, puis Moment 1 en octobre et Moment 2 l’année prochaine. Chaque moment apporte quelques nouvelles fonctionnalités, par exemple les onglets dans l’explorateur de fichiers dans M1. https://t.co/SBPOXRb5sT — Germon (@thebookisclosed) 4 septembre 2022

Albacore affirme que Moments sera de nouvelles mises à jour occasionnelles pour Windows qui implémenteront plus de fonctionnalités dans le système d’exploitation, coïncidant potentiellement avec les mises à jour majeures biannuelles de Microsoft. Il note également que la première mise à jour de Moment devrait arriver en octobre, après la sortie de 22H2, qui devrait être publiée le 20 septembre.

Comme d’habitude, ceux qui souhaitent tester les fonctionnalités de Moment avant leur sortie officielle peuvent les consulter dans le canal bêta de Windows Insider. Si vous êtes intéressé, cet article peut vous aider à rejoindre le programme Windows Insider.

Microsoft n’a pas officiellement annoncé Moments et, par extension, n’a pas confirmé la fréquence à laquelle ceux-ci arriveront, ni s’ils pourraient remplacer les mises à jour semestrielles. Il devrait être intéressant de voir comment ces mises à jour s’intègrent aux nouveaux « packs d’expérience » de Microsoft qu’ils ont mentionnés en février, ou s’il s’agit littéralement du même programme, sans parler des bons ajouts qu’ils apportent avec PowerToys, bien que ceux-ci puissent également être vus comme des demi-engagements pour ajouter solidement ces fonctionnalités à l’expérience Windows standard.