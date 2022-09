La présentation de l’iPhone 14 en direct : à quelle heure et où voir l’événement Apple aujourd’hui en streaming

Toute la nouvelle famille d’iPhone sera présentée lors de l’événement. Les nouveaux AirPods Pro 2 et Apple Watch Series 8 sont également attendus.

Mercredi 7 septembre, ce sera l’heure d’un nouveau chapitre pour Apple. Du Steve Jobs Theater de Cupertino, en Californie, sera présenté l’iPhone 14, la nouvelle famille de smartphones qui devrait arriver dans les rayons des Apple Stores dans les prochains jours. L’événement débutera à 10h00 heure locale, et donc en Italie il sera possible de le voir à partir de 19h00. En fait, toute la présentation sera diffusée sur le site Web d’Apple et sur la chaîne YouTube. La date de cette présentation est désormais une tradition pour Cupertino: de toutes les conférences distribuées au cours de l’année, c’est en fait celle qui a toujours été dédiée aux smartphones.

Où voir la présentation de l’iPhone 14 en streaming

On ne sait toujours pas si la conférence sera en direct ou enregistrée. Avec le début de la pandémie de Coronavirus, Apple a commencé à diffuser une série de vidéos pour présenter ses nouveaux smartphones. Pas de public de blogueurs, de passionnés et de journalistes comme on avait l’habitude de le voir. Celle de l’iPhone 14 pourrait plutôt être la première présentation d’un smartphone en présence, au moins partiellement. D’après les rumeurs qui ont émergé jusqu’à présent, il semble que la présentation des produits ait déjà été enregistrée mais à Cupertino, il devrait encore y avoir un petit public pour prévisualiser tous les smartphones.

Dans tous les cas, l’événement sera diffusé en streaming, à la fois sur YouTube depuis la chaîne officielle Apple et depuis le site Web de l’entreprise. La durée de la présentation n’a pas été anticipée mais en regardant les anciens événements, l’ensemble du spectacle devrait durer un peu plus d’une heure. L’événement historique de lancement du premier iPhone le 9 janvier 2007 n’a duré qu’1 heure et 18 minutes. L’événement de lancement de l’iPhone 13 de l’année dernière a duré exactement la même durée et a été vu par 20 millions de personnes.

iPhone 14, rumeurs de sortie, modèles et prix

Au vu de la quantité d’informations publiées ces dernières semaines par les leakers et les blogs spécialisés, il ne semble pas qu’il y ait encore beaucoup d’informations à connaître sur les nouveaux modèles. Tout d’abord il y en aura quatre : deux iPhone et deux iPhone Pro.Il y aura deux types de tailles : 6,1 et 6,7 pouces. Sautez donc le modèle Mini qui ces dernières années avait rejoint la série officielle. Au vu des rendus qui ont vu le jour ces derniers jours, la caractéristique la plus importante du point de vue design semble être la disparition de l’encoche, l’encoche noire qui occupait le haut de l’écran. Au lieu de cela, il y aura une ouverture ovale comme cela se produit déjà dans les appareils de certains concurrents.

Dans les rendus qui ont émergé sur le nouvel iPhone on voit la disparition du Notch

Il n’y a aucune certitude quant à votre précommande. D’après ce qui s’est passé, les dernières années devraient commencer le 9 septembre et les premiers modèles devraient être dans les rayons des Apple Stores aux États-Unis à partir du 16 septembre. La disponibilité initiale devrait être encore plus limitée que d’habitude et pour cette raison, on pense que les premiers modèles n’arriveront en Italie qu’entre fin octobre et début novembre. Les prix seront plus élevés que d’habitude : cette fois, le modèle le moins cher coûtera 967 dollars, le plus cher (l’iPhone 14 Pro plus grand qu’un téraoctet de mémoire) dépassera les 2 000 dollars.

En plus de l’iPhone, également des AirPods et Apple Watch

En plus de l’iPhone du stade Cupertino, deux autres appareils sont également attendus. L’Apple Watch Series 8 et les AirPods Pro 2. Pour l’Apple Watch, les nouvelles devraient être deux : la première est qu’il y aura un modèle Pro en plus des modèles traditionnels, la seconde est qu’Apple devrait ajouter un nouveau bouton sur la lunette . Pour les AirPods Pro 2, en revanche, un saut technologique est attendu pour la connexion BlueTooth : il faudrait passer à la technologie 5.2, capable de garantir une plus grande stabilité à ces appareils.

Un leak de la nouvelle Apple Watch Series 8 publiée par Jon Prosser