Le pack d’extension Cyberpunk 2077 n’est pas compatible avec PS4 ou Xbox One

Quelque chose à attendre avec impatience: Le premier « DLC » pour Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red était une grosse déception consistant en quelques changements cosmétiques et très peu de nouveau contenu. Heureusement, CDPR a travaillé sur un véritable pack d’extension et a finalement publié quelques détails et un teaser pour celui-ci aujourd’hui.

Comme nous l’avons déjà signalé, la première extension de l’histoire de Cyberpunk2077 est encore loin, prévue pour l’année prochaine. Cependant, c’est le total de ce que nous savions sur la prochaine baisse de contenu – jusqu’à présent.

Lundi, CD Projekt Red a publié un teaser d’une minute pour le premier add-on narratif de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty (ci-dessus). Les visuels du teaser sont principalement cinématographiques, avec de brefs aperçus du gameplay. Cependant, il ne révèle pas grand-chose de l’histoire. À peu près tout ce que nous obtenons, c’est que V prête serment de servir « les nouveaux États-Unis d’Amérique », ce que Johnny Silverhand dit être une « mauvaise idée », surnommée certaines séquences d’action.

Une scène montre ce qui semble être plusieurs agents des services secrets augmentés gisant morts sur et autour du sceau du président des États-Unis d’Amérique – peut-être dans Airforce One, mais c’est difficile à dire.

La description claire de YouTube indique que Phantom Liberty est « une extension de thriller d’espionnage pour Cyberpunk 2077 se déroulant dans un tout nouveau quartier de Night City ». Ainsi, les joueurs obtiennent une nouvelle histoire et des missions ainsi qu’une section entière inexplorée de la carte.

Phantom Liberty ne sera disponible que sur PS5, XBSX, PC et Stadia. Notamment, les consoles PlayStation 4 et Xbox One sont absentes de la liste de la bande-annonce – un fait que le CDPR n’a pas mentionné lors de la première révélation du module complémentaire en avril. Cependant, cela ne devrait pas être un énorme choc.

À sa sortie, CP2077 était principalement un « feu de benne » injouable sur les consoles de dernière génération. Le studio a travaillé dur pour pousser les correctifs pour au moins rendre les versions PS4 et Xbone passables, mais le travail accru et le risque d’échec d’un DLC compatible de dernière génération pourraient ne pas valoir l’effort du studio.

Le premier pack d’extension du jeu fait déjà face à une fenêtre de lancement de plus de deux ans après la sortie. Abandonner la complication de la création d’une version sans bug pour les anciennes consoles est probablement dans l’intérêt du CDPR, d’autant plus qu’une mise à jour de dernière génération du jeu de base l’a bloqué pour ceux qui ont la version disque PS4.