Le premier épisode de House of The Dragon peut être visionné sur YouTube

En quelques heures seulement, le premier épisode de la préquelle de Game of Thrones a été vu par plus de 200 000 personnes.

C’est un grand mois de septembre pour les fans de sagas fantastiques. Et désormais, il le sera d’autant plus que HBO a décidé de mettre le premier volet d’une de ses séries phares sur YouTube. Dans quelques semaines, House of the Dragon sur HBO et The Rings of Power sur Amazon Prime ont commencé. Dans les deux cas, ce sont des sagas très attendues : House of the Dragon est la préquelle de Games of Thrones. Se déroulant 200 ans avant les événements relatés dans la série qui a amené les Westeros au public, House of the Dragon se concentre sur les histoires de la maison Targaryen et en particulier sur la période de la guerre civile connue sous le nom de La Danse des Dragons. Rings of Power est aussi une préquelle, cette fois du Seigneur des Anneaux : la série, diffusée sur Amazon Prime, raconte la forge des Anneaux au centre de l’œuvre de JRR Tolkien.

La comparaison, en termes de chiffres, semble déjà avoir un gagnant. Les deux premiers épisodes de Rings of Power, diffusés ensemble le même soir, ont été vus par 25 millions de personnes. Le premier épisode de House of Dragon n’a en revanche totalisé que 10 millions de téléspectateurs. La différence se fait aussi au niveau des abonnements, Amazon Prime peut compter sur une audience plus large que HBO, en comptant également tous les services connectés tels que Now TV. Sans compter que de nombreux fans ont été brûlés par la fin de la saga mère Game of Thrones, non. exactement le plus acclamé de l’histoire des séries télévisées.

Comment voir le premier épisode de House of the Dragon

C’est pour inverser ce résultat que HBO a diffusé gratuitement le premier épisode de House of the Dragon sur sa chaîne YouTube, une tentative d’élargir l’audience et de convaincre un public plus large de s’abonner. En quelques heures, l’épisode a déjà totalisé plus de 200 000 vues. Pour le moment, HBO a mis le blocage par pays et l’épisode n’est pas visible en dehors des États-Unis, depuis l’Italie, il n’est donc possible de le voir qu’avec un VPN.