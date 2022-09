Peter Eckersley, activiste technologique et fondateur de Let’s Encrypt, décède à 43 ans

Une triste perte : Peter Eckersley n’avait que 43 ans et il a contribué à la création d’importantes entreprises technologiques telles que l’autorité de certification Let’s Encrypt, Certbot et HTTPS Everywhere. Informaticien australien, Eckersley a activement encouragé la discussion et la recherche sur des sujets très débattus comme la neutralité du net et l’intelligence artificielle.

Peter Eckersley n’est pas l’un des noms les plus connus de l’industrie informatique, mais sa contribution à l’Internet et à la technologie modernes est notable. Informaticien né à Melbourne, en Australie, Eckersley a travaillé à l’Electronic Frontier Foundation et ailleurs pour améliorer et défendre la confidentialité, la neutralité du net et la sécurité en ligne.

L’une des contributions les plus importantes d’Eckersley à l’industrie provient de son passage à l’EFF, lorsqu’il a cofondé le service à but non lucratif connu sous le nom de Let’s Encrypt. Aujourd’hui, Let’s Encrypt est une autorité de certification gérée par Internet Security Research Group, une infrastructure Web approuvée par toutes les principales sociétés de navigation et Internet, notamment Mozilla, Google, Meta, IBM, Amazon et bien d’autres.

Comme Seth Schoen, l’un des anciens collègues d’Eckersley, l’a écrit sur le forum de support de la communauté Let’s Encrypt, au début, Let’s Encrypt n’était qu’une « idée folle » qui s’est ensuite transformée en une partie importante de l’infrastructure Internet. Aujourd’hui, l’autorité de certification gratuite fournit des certificats TLS à 260 millions de sites Web HTTPS, qu’il s’agisse d’organisations et d’entreprises bien connues ou simplement de blogs personnels pour les internautes ordinaires. Pendant de nombreuses années, Netcost-security.fr s’est également appuyé sur Let’s Encrypt et Certbot pour la conformité HTTPS.

Travaillant en tant qu’informaticien en chef à l’EFF de 2006 à 2018, Peter Eckersley était également un défenseur ouvert de la neutralité du net et a lancé d’autres projets importants comme les extensions de navigateur open source Privacy Badger et HTTPS Everywhere, le test de navigateur anti-pistage Panopticlick et plus encore. .

Schoen a noté qu’Eckersley était un cycliste sur route passionné et un connaisseur d’espresso, réputé pour son sens de la mode flamboyant ainsi que son appréciation de la belle architecture. Il est titulaire d’un doctorat de l’Université de Melbourne, une ville qu’il a quittée lorsqu’il a déménagé aux États-Unis pour s’installer à San Francisco, en Californie. Ici, Eckersley vivait dans une maison partagée avec ses colocataires, dont l’informaticien et activiste Aaron Swartz.

Eckersley est décédé d’un cancer le 2 septembre 2022 au CPMC Davies Hospital de San Francisco, à l’âge de 43 ans. À la fin de sa vie, sa carrière s’est concentrée sur l’éthique et la sécurité dans l’intelligence artificielle, encore une fois un sujet très débattu pour lequel il a cofondé l’AI Objectives Institute pour établir une nouvelle base pour les objectifs à poursuivre avec l’intelligence artificielle.