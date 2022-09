Huawei Watch D : Smartwatch avec un brassard de tensiomètre dans le bracelet

Huawei a annoncé la Watch D pour cet automne en Allemagne lors de l’IFA 2022. Le groupe chinois a du mal à vendre ses produits dans le monde occidental en raison des sanctions américaines toujours en place. Mais cela ne l’empêche pas d’attirer l’attention avec des idées surprenantes.

La Watch D, par exemple, propose une mesure précise de la tension artérielle en plus des fonctions habituelles telles que la mesure de la SpO2 ou l’ECG. Et il y a aussi un capteur de température cutanée. Jusqu’à présent, vous avez cherché en vain à la fois chez les principaux concurrents Samsung Galaxy Watch5 et Apple Watch.

Huawei Watch D : la première montre connectée avec brassard de tensiomètre

Les propriétaires d’une Galaxy Watch4 ou de la nouvelle Galaxy Watch5 savent que la pression artérielle peut être mesurée, mais un tensiomètre régulier est nécessaire pour l’étalonnage. Et la configuration de la fonction de mesure de la pression artérielle est gênante. La Huawei Watch D est différente. La smartwatch dispose d’un capteur de pression haute résolution et d’une micro-pompe performante intégrée au bracelet. Cela gonfle le bracelet pendant le processus de mesure, ce que l’on appelle l’Airbag Ergonomics Arc correspond à un brassard de tensiomètre typique d’un tensiomètre pour le poignet.

Mesurer la tension artérielle avec des résultats médicalement utilisables. (Photo : Huawei)

Selon Huawei, le résultat s’écarte de la pression artérielle réelle à un maximum de +-3 mmHg (millimètres de mercure ; unité de mesure de la pression artérielle). Le fabricant promet également une certification médicale. Incidemment, cela s’applique également à la mesure de l’ECG.

La reconnaissance en tant que « dispositif médical » par les autorités européennes n’est en aucun cas une évidence dans le domaine des montres connectées. C’est l’inverse qui se produit : les résultats de mesure des montres connectées actuelles sont avant tout informatifs et proviennent de produits lifestyle – comme le souligne par exemple Samsung. Ils servent donc de guide. La Huawei Watch D est différente.

Capteur TrueSeen 5.0+ pour plus de données de santé

Semblable à Samsung avec le capteur BioActive, Huawei combine tous les capteurs pertinents dans le soi-disant capteur TrueSeen 5.0+. Il peut également mesurer la saturation en oxygène du sang, le niveau de stress, le sommeil et la température de la peau. Ce dernier élément est également nouveau et n’a pas non plus vraiment fait son chemin auprès de la concurrence.

Le capteur mesure toutes les valeurs de santé pertinentes. (Photo : Huawei)

Cependant, la question ici est de savoir quelle est la signification profonde de ce résultat de mesure. Parce que vous pouvez certainement voir des fluctuations de température sur la peau, mais pas si vous avez de la fièvre. En fin de compte, ces informations sont intégrées au niveau de stress et à la surveillance du sommeil. Si vous voulez savoir si vous avez de la fièvre, vous devez mesurer votre température corporelle avec un thermomètre comme d’habitude. La Huawei Watch D ne peut pas remplacer cela.

Contrôlez la température de votre peau. Cependant, ce n’est pas la même chose que la température de votre corps. (Photo : Huawei)

Pour tous les smartphones

Également intéressant : la Huawei Watch D prend en charge tous les smartphones Android à partir d’Android 6.0, les iPhones à partir d’iOS 12.0 et les téléphones Huawei à partir d’HarmonyOS 2. Cela indique que la smartwatch est ouverte à tous les systèmes d’exploitation pertinents.

Aussi sympa : on parle d’une autonomie moyenne de 7 jours. L’Apple Watch et la Galaxy Watch5 pourraient en apprendre quelques tranches. D’autre part, nous parlons également d’une montre axée sur la santé et le sport avec plus de 70 entraînements pris en charge. Cependant, la Watch D s’appuie sur son propre système avec des applications moins connues que WearOS de Google. La Fitbit Sense 2, qui peut mesurer en permanence votre niveau de stress, va un peu dans le sens de la montre Huawei.

Bracelet de santé cher

Personnellement, la Watch D me fait plutôt penser à un bracelet de fitness haut de gamme qui, selon des informations non confirmées, n’est disponible qu’en noir et coûte environ 450 euros. C’est un prix fier. Surtout compte tenu du fait qu’il existe une nouvelle Galaxy Watch5 pour environ 300 euros. D’autre part, Huawei se concentre sur les résultats de mesure qui peuvent également être utilisés médicalement. Et cela rend la Watch D très excitante.