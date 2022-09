Le directeur du protocole Callisto s’excuse après avoir semblé glorifier la culture crunch

Une patate chaude : la culture du crunch, le terme utilisé pour décrire la quantité massive d’heures supplémentaires (souvent obligatoires) effectuées par les acteurs de l’industrie du jeu vidéo, est depuis longtemps un sujet controversé contre lequel de nombreux consommateurs et employés se mobilisent. Ainsi, lorsqu’un PDG tweete un message qui apparemment glorifie la pratique, ne soyez pas surpris s’il est rapidement suivi d’excuses.

Le message en question provient du fondateur et PDG de Striking Distance Studios, Glen Schofield. Dans un tweet maintenant supprimé, le réalisateur du prochain titre d’horreur The Callisto Protocol a écrit: « Nous travaillons 6 à 7 jours par semaine, personne ne nous force. Épuisement, fatigué, Covid mais nous travaillons. Bugs, problèmes, corrections de performances . 1 dernier passage à travers l’audio. 12-15 heures par jour. C’est du jeu. Travail acharné. Déjeuner, dîner de travail.

Le tweet a généré de nombreuses réponses, presque toutes négatives. Il est facile pour le fondateur et le patron d’une entreprise de parler de travailler toutes les heures parce qu’ils aiment quelque chose, mais tous les employés ne partagent pas ces sentiments. Et bien que Schofield suggère que le travail n’est pas obligatoire, de nombreuses personnes, pas seulement celles de l’industrie du jeu, sauront ce qui peut arriver aux travailleurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire d’heures supplémentaires excessives.

Schofield a répondu à la critique par des excuses. « Plus tôt, j’ai tweeté à quel point j’étais fier des efforts fournis par l’équipe. C’était faux. Nous apprécions la passion et la créativité, pas les longues heures. Je suis désolé pour l’équipe d’être tombé comme ça », a-t-il écrit.

Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis passionné par les gens avec qui je travaille. Plus tôt, j’ai tweeté à quel point j’étais fier des efforts et des heures que l’équipe y consacrait. C’était faux. Nous valorisons la passion et la créativité, pas les longues heures. Je suis désolé pour l’équipe d’être tombé comme ça. – Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 3 septembre 2022

Les histoires sur le problème de la culture crunch ont imprégné l’industrie du jeu vidéo pendant des années. Les exemples incluent les mois de longues heures, y compris des semaines de six jours, travaillées chez CD Projekt Red alors qu’il se précipitait pour terminer Cyberpunk 2077, malgré les affirmations précédentes du studio selon lesquelles ce type d’heures supplémentaires ne serait pas obligatoire. Crunch était également considéré comme un gros problème chez Bungie et Rockstar.

Une coïncidence si étrange que le gars se vante de la façon dont son équipe travaille 6 à 7 jours par semaine pendant 12 à 15 heures par jour parce qu’ils adorent ça se trouve aussi être le gars qui contrôle tous leurs salaires, titres et statut d’emploi actuel – Jason Schreier (@jasonschreier) 3 septembre 2022

Les studios de jeux ont essayé de résoudre le problème de crise ces derniers temps. Rockstar dit qu’il est en train de remanier ses activités pour garder le contrôle des heures supplémentaires pour le travail sur GTA 6, tandis que Bethesda n’appliquerait plus le crunch après être tombé sous la bannière Microsoft. Il y a aussi eu le cas d’un artiste environnemental travaillant sur le remake PS5 de The Last of Us: Part I qui a déclaré que, pour la première fois de sa carrière, il n’y avait aucun crunch impliqué dans la création du jeu.