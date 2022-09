5 alternatives au Xbox Game Pass pour avoir des jeux infinis sur votre PC

Alternatives au Xbox Game Pass

N’oubliez pas que seule l’option Ultimate du Xbox Game Pass est celle qui fonctionne également avec les PC, pas seulement les consoles, mais vous ne trouvez pas de jeux qui vous accrochent vraiment et vous voulez quelque chose de plus spécifique ou rétro. Si tel est le cas, ces autres alternatives que nous vous montrons ci-dessous entrent ici.

Ubisoft+

Sans aucun doute l’une des alternatives les plus intéressantes pour PC, car elle comprend non seulement toutes les versions de la société française qui arrivent sur le marché (avec leurs versions Deluxe toujours) le « day one » de leur mise en vente, mais comprend également plus de 100 classiques pour PC tout au long de son histoire. Et cela inclut des merveilles comme la saga The Settlers, Rainbow Six, Trackmania, Rayman, Watch Dogs, Heroes, The Crew et une longue liste de noms bien connus. Son prix est de 14,99 euros et inclut l’option de jouer dans le cloud.

Antstream Arcade

Si vous souhaitez vous écarter un peu du conventionnel, rien de mieux que de vous immerger dans un service qui se tourne véritablement vers le passé. Antstream Arcade propose plus de 1 500 jeux classiques des 45 dernières années, des consoles 8 et 16 bits, des ordinateurs, mais surtout des jeux d’arcade, dont nous pouvons profiter sur notre ordinateur sans rien télécharger. Et les noms dont il se vante font peur : Metal Slug, R-Type, Pac Man, Mortal Kombat, Earthworm Jim, Dig Dug, Just, Galaga et une longue liste de grands classiques de tous les temps. Son prix? 6,99 euros par mois.

Stades

Le service cloud de Google stagne un peu, pas tant en termes de qualité de service (c’est le meilleur) qu’en termes de titres disponibles, où les noms importants ne sont pas renouvelés ou ajoutés comme le voudraient les utilisateurs. Pour 9,99 euros, nous pouvons avoir accès à la version Pro et jouer avec pratiquement tout le catalogue disponible. Bien sûr, chaque mois, des jeux sortent, il est donc important de maintenir l’abonnement pour les ajouter à la bibliothèque et, ainsi, ne pas manquer l’opportunité d’avoir de plus en plus de titres au sein de la collection. Au cas où vous seriez intéressé, dans Stadia, vous pouvez également vous abonner à Ubisoft + mais cela implique un paiement supplémentaire d’un peu plus de 17 euros chaque mois.

PlayStation Plus Premium

Ce que nous connaissions auparavant sous le nom de PlayStation Now et qui permettait le jeu en nuage s’appelle désormais PlayStation Plus Premium et est intégré à d’autres services disponibles sur PS4 et PS5 tels que le catalogue de jeux, le catalogue Classics, etc. Si nous sommes honnêtes, ce n’est plus rentable et utile pour un utilisateur moyen qui n’a qu’un PC et veut profiter des titres de console (en streaming) au sein de Windows. Si vous choisissez de le louer, cela vous coûtera 16,99 euros par mois.

Jeu EA

Pour la fin, nous quittons EA Play bien que, comme vous le savez, vous l’ayez déjà inclus avec Xbox Game Pass. Mais si pour une raison quelconque vous préférez l’avoir de manière indépendante, rappelez-vous que son prix est considérablement réduit, jusqu’à 3,99 euros par mois et vous pourrez redécouvrir des merveilles classiques telles que la saga Ultima, Wing Commander, Command & Conquer ou les succès de Bioware. , des voitures de sport d’il y a 20 ans et un arsenal de noms que les Américains ont lancé pour les ordinateurs à partir des années 80 et 90.