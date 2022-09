Intel montre que l’Arc A770 bat le RTX 3060 dans les benchmarks de ray tracing

Tourné vers l’avenir : la machine marketing d’Intel a produit une autre vidéo sur l’architecture et les fonctionnalités de la série Arc, cette fois en mettant l’accent sur le ray tracing. Si les affirmations d’Intel sont valides, l’Arc 7 A770 pourrait avoir des performances de ray tracing exceptionnelles pour son niveau.

La vidéo est mise en scène comme une interview de Ryan Shrout, spécialiste du marketing Intel, posant les questions à l’infâme ingénieur Tom Petersen, surtout connu pour ses 15 ans en tant que leader de Nvidia. Maintenant, il colporte les avantages de l’accélération hardware du ray tracing d’Intel – allez comprendre. Il l’explique bien dans la première moitié de la vidéo ci-dessus, alors regardez-le si vous êtes intéressé.

Dans la seconde moitié, Petersen représente graphiquement les fréquences d’images des A770 et 3060 dans 17 jeux avec le ray tracing activé. En voyant les résultats, dit-il, « nous gagnons le plus – nous gagnons, vraiment. » Mais pour donner à Intel le bénéfice du doute, je citerai également l’affirmation qu’il fait en petits caractères : « l’A770 offre des performances de ray tracing compétitives par rapport au RTX 3060 à 1080p sur un exemplaire de jeux populaires ».

Compétitif ou vainqueur ? Jetez un œil au graphique d’Intel et décidez par vous-même.

C’est là que je vous préviens qu’Intel aurait pu choisir ces jeux, sauf qu’il n’y a probablement pas d’autres jeux prenant en charge le ray tracing sur les GPU Arc. Dans tous les cas, ne vous fiez pas trop aux chiffres d’Intel.

En moyenne, l’Arc A770 est près de 13 % plus rapide que le RTX 3060. Intel bénéficie de quelques gros retournements en sa faveur, comme une avance de 56 % sur Fortnite et une avance de 31 % sur Metro Exodus. Cependant, l’A770 prend un retard considérable dans Battlefield V et « Guardians of the Galagy [sic]. »

Intel affirme avoir effectué des tests de performance avec les paramètres des jeux au maximum, à l’exception justifiable du flou de mouvement. Avec ces paramètres et à 1080p, chaque jeu était jouable sur la barre A770, peut-être Cyberpunk 2077 et Fortnite, mais pour la plupart, vous voudriez rappeler les paramètres à moyen.

Si vous regardez attentivement, vous verrez que Ghostwire Tokyo a été comparé avec un driver bêta qui (prétendument) améliore les performances de 25 %. Intel aurait pu choisir de ne pas ajouter cette étiquette, mais il l’a fait pour pouvoir réitérer son plan d’amélioration des performances de la série Arc à chaque mise à jour du driver.

À la fin de l’interview, Shrout et Petersen parlent brièvement de l’utilisation du XeSS en conjonction avec le ray tracing. Nvidia et AMD suggèrent chacun d’utiliser leurs technologies de super échantillonnage respectives, DLSS et FSR, lorsque leurs GPU n’ont pas la puissance nécessaire pour pousser la résolution native avec le ray tracing activé, et c’est la même chose ici. L’A770 obtient des gains remarquables avec XeSS activé, mais nous devrons attendre et voir à quoi ressemble la qualité d’image.

Intel n’a toujours pas partagé de date de sortie pour l’A770 ou le reste de la série, mais promet que cela se rapproche. L’A770 devrait coûter moins de 400 $ et pourrait être compétitif avec le 3060 près de son PDSF de 330 $.