Joker 2 a un nouvel acteur : on passe en revue tout le casting

Un succès qui vise très haut

Avec un budget d’un peu plus de 50 millions de dollars, il a rapporté plus de 1 000 dollars au box-office, ce qui en fait le seul film classé +18 à atteindre ce box-office aujourd’hui. Warner, voyant l’attrait qu’avait cette vision du personnage (incarné par Joaquin Phoenix), s’est empressé de donner son feu vert à une suite qui s’appellera Joker : Folie à Deux et sortira en salles le 4 octobre 2024.

Bien que pas mal de détails à son sujet soient pour le moment inconnus, on sait qu’il s’agira d’un film musical, bien que pas dans le style de ceux que l’on peut voir signés par Disney, sinon un concept plus proche des séquences musicales du mythique Une Orange Mécanique. D’ailleurs, tout semble indiquer que nous aurons des scènes bien plus violentes que celles du premier long métrage. Bien qu’on espère que la pince n’ira pas trop loin.

De nouveaux acteurs arrivent dans Joker 2

Le fait est qu’au cours des dernières heures, on a appris que Joker 2 mettra en vedette l’acteur Brendan Gleeson, l’un des visages les plus connus d’Hollywood qui a signé d’innombrables rôles au cours des 30 dernières années.

À ce jour, voici le casting confirmé des acteurs de Joker 2 :

joaquin phénix

Comment pourrait-il en être autrement, l’acteur qui a remporté l’Oscar pour avoir joué Arthur Fleck dans le film précédent, jouera à nouveau sa version du Joker. Il a été confirmé que pour ce film l’interprète touchera la modique somme de 20 millions de dollars, nous espérons donc que sa performance dans cette suite sera à la hauteur de son salaire.

Lady Gaga

Ce célèbre chanteur qui. peu à peu. se fait un nom dans le monde du cinéma, elle a rejoint Joker : Folie à Deux dans le rôle de nul autre que Harley Quinn, bien qu’une version quelque peu gratuite basée sur l’histoire de Bonnie and Clyde. De plus, en plus de jouer le célèbre homme de main du méchant, il se murmure également qu’elle sera chargée d’écrire les chansons thématiques du film.

Brendan Gleeson

Ce célèbre acteur écossais, que vous reconnaîtrez sûrement pour avoir donné vie à Alastor « Crazy Eye » Moody dans la saga Harry Potter, a rejoint le casting du film il y a quelques heures dans un rôle inconnu à l’époque, bien qu’il y ait des rumeurs qui indiquent que ce serait un rôle similaire à celui de Robert de Niro dans le premier film Joker.

Il est l’un des acolytes de luxe d’Hollywood, qui a participé à des succès tels que Far Away Horizon, Braveheart, Mission Impossible 2, IA, 28 jours plus tard, Gangs of New York, Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter et l’Ordre de le Phénix, Harry Potter et les Reliques de la Mort (I et II), Edge of Tomorrow, etc.

Zazzie Beetz

Cette actrice jouera Sophie, la voisine et petite amie imaginaire d’Arthur dans le premier film, bien qu’on ignore exactement quelle sera son histoire dans ce deuxième volet.