L’achat d’Activison Blizzard se heurte à une commission britannique

Le rachat d’Activision Blizzard entre dans une nouvelle étape. Après l’acceptation par l’Arabie Saoudite vient maintenant un revers que Microsoft devra résoudre. L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a fait part de ses inquiétudes. Microsoft a choqué le monde du jeu plus tôt cette année avec son projet d’acquérir Activision Blizzard dans le cadre d’un accord de 68,7 milliards de dollars, le plus important de l’histoire du jeu. Maintenant, les régulateurs commencent à prendre note.

Le Royaume-Uni doit enquêter en détail sur l’achat d’Activision Blizzard

L’AMC du Royaume-Uni dit que « On craint que l’achat prévu d’Activision Blizzard par Microsoft ne réduise considérablement la concurrence dans les consoles de jeux, les services d’abonnement multi-jeux et les services de jeux en nuage. » Après une première phase d’enquête, la CMA indique qu’elle passera à ce qu’elle appelle une enquête de phase 2 si Microsoft n’est pas en mesure de répondre à vos préoccupations dans les cinq jours ouvrables.

Dans la phase 2 de l’enquête, un groupe indépendant examinera de plus près l’accord avec Microsoft et déterminera si le contrôle de jeux comme Call of Duty et World of Warcraft nuira à ses rivaux. En réponse, le PDG de Microsoft Gaming et patron de Xbox, Phil Spencer, a expliqué la position de Microsoft dans un article de blog.

Phil Spencer avait déjà préparé une réponse à cette situation

Détaillant les plans de Microsoft pour les jeux au-delà des consoles Xbox, Spencer dit que la société suivra une « chemin des principes » dans son approche du Xbox Game Pass et de Call of Duty. Microsoft dit qu’il rendra Overwatch, Diablo et Call of Duty disponibles sur Xbox Game Pass, mais n’empêchera pas des jeux comme Call of Duty d’être disponibles sur PlayStation.

« Nous avons entendu dire que cet accord pourrait éloigner des franchises comme Call of Duty des endroits où les gens les jouent actuellement », dit Spencer. « C’est pourquoi, comme nous l’avons déjà dit, nous nous engageons à rendre la même version de Call of Duty disponible sur PlayStation le jour même où le jeu sortira ailleurs. »

Spencer compare l’accord de Microsoft avec Activision Blizzard à l’acquisition de Minecraft par la société pour 2,5 milliards de dollars. « Nous savons que les joueurs bénéficient de cette approche car nous l’avons fait avec Minecraft, qui continue d’être disponible sur plusieurs plates-formes et s’est encore étendu depuis que Mojang a rejoint Microsoft en 2014. »dit Spencer.

Brad Smith, président et vice-président de Microsoft, est encore plus franc sur la situation de Call of Duty. « Nous sommes prêts à travailler avec l’AMC sur les prochaines étapes et à répondre à toutes leurs préoccupations. Sony, en tant que leader de l’industrie, se dit préoccupé par Call of Duty, mais nous avons dit que nous nous engageons à rendre le même jeu disponible le même jour sur Xbox et PlayStation. Nous voulons que les gens aient plus accès aux jeux, pas moins. »

Microsoft a également précédemment fait valoir qu’il ne distribuait pas de jeux comme Call of Duty dans les magasins de consoles concurrents. « ce ne serait tout simplement pas rentable » pour la compagnie. Dans des documents remis au Conseil administratif de défense économique du Brésil (CADE), la société précise que la stratégie consistant à ne pas distribuer les jeux Activision Blizzard sur les consoles concurrentes ne serait rentable que si les jeux pouvaient attirer un grand nombre de joueurs dans l’écosystème Xbox, ce qui entraînerait des revenus qui compenseraient les pertes liées à la non-vente de ces titres sur des consoles concurrentes.

L’achat devrait être finalisé en 2023

L’estimation reste que l’accord sera entièrement conclu au printemps 2023, avec de nombreux mois pour que les concurrents fassent part de leurs inquiétudes et que Microsoft plaide en faveur de cette acquisition gigantesque. Spencer dit qu’il est ouvert et prêt pour les examens approfondis à venir :

« Nous continuerons à dialoguer avec les régulateurs dans un esprit de transparence et d’ouverture alors qu’ils examinent cette acquisition. Nous respectons et saluons les questions difficiles qui sont soulevées. L’industrie du jeu d’aujourd’hui est forte et dynamique. Les leaders de l’industrie tels que Tencent et Sony continuent d’étendre leurs bibliothèques de jeux profondes et étendues, ainsi que d’autres marques et franchises de divertissement, appréciées par les joueurs du monde entier. Nous pensons qu’un examen approfondi montrera que la combinaison de Microsoft et d’Activision Blizzard profitera à l’industrie et aux joueurs. »