Voici toutes les actualités Excel du mois d’août

Comme chaque mois, nous devons vous montrer les nouvelles fonctionnalités qui ont été présentées pour les différentes applications Office. Cette fois, nous devons parler d’Excel et bien sûr, nous avons des nouvelles à vous annoncer. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités à venir dans Excel.

Quoi de neuf dans Microsoft Excel en août

À partir d’Excel pour le Web, 14 nouvelles fonctions de manipulation de texte et de matrice ont été introduites. Parmi eux, nous trouvons des fonctions comme TEXTBEFORE, TEXTAFTER, VSTACK, HSTACK, CHOOSEROWS et CHOOSECOLS. Ceux qui souhaitent une personnalisation esthétique du texte peuvent également profiter des nouvelles options de ruban d’Excel pour jouer avec la mise en forme de texte enrichi. Désormais, il est également possible de trier les cellules par couleur.

En termes de manipulation et de visualisation des données, de nouvelles opérations peuvent être exécutées sur des groupes Power Query, et l’intégration entre les tableaux croisés dynamiques Excel et les jeux de données Power BI a également été améliorée. Les fichiers avec des connexions de données héritées peuvent désormais être modifiés, y compris ceux utilisant la fonctionnalité de classeur partagé hérité. Les éléments du graphique peuvent désormais être supprimés plus facilement via les touches Retour et Effacer, et la barre de formule peut être agrandie pour afficher également les formules multilignes avec une meilleure lisibilité.

En ce qui concerne Excel pour Windows, nous avons les mêmes 14 fonctions de manipulation de texte et de matrice mentionnées ci-dessus, qui sont implémentées dans le canal actuel. Les utilisateurs du canal bêta peuvent également utiliser la fonction IMAGE pour insérer des images dans les cellules, ainsi que les mêmes améliorations Power BI mentionnées ci-dessus. Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de suivre les modifications dans un classeur, ce qui est très utile dans les environnements collaboratifs. Pour le moment, cela n’est disponible que pour les initiés sur le canal CC Preview.

Le reste des plates-formes ont certaines des mêmes modifications, nous allons donc les énumérer sous forme de puces ci-dessous :