Bezos et la photo avec le sandwich au fast-food : « C’était mon premier boulot »

Aujourd’hui, il est le deuxième homme le plus riche du monde, mais son premier travail a été le garçon de hamburger.

Jeff Bezos avec une dernière bouchée de burger McDonald’s dans les mains. « Mon premier travail. Et toujours le même bon burger. Bon dimanche », écrit sur Twitter. De quoi faire trembler la toile, 5 900 commentaires, plus de 7 000 partages et 109 000 likes en 24h. Ensuite, il y a aussi des réponses sarcastiques de ceux qui voient dans le tweet le désir provocateur d’apparaître comme un homme « normal ». Jeff Bezos ne l’est pas.

Le journaliste Luke Savage commente la photo en disant : « Wow, c’est un gars normal comme moi. » Le YouTuber britannique JaackMaate écrit : « Tu es normal ! Tout comme nous, mec. Je parie que c’est génial de travailler pour ton entreprise ! ». StuckintheIV obtient des milliers de likes en répondant au message par : « Ça doit être nul de se rendre compte que tout l’argent du monde ne peut pas vous rendre intéressant ou intéressant. » Il y a aussi ceux qui lui reprochent de sponsoriser un produit bourré de sucres et de substances nocives pour la santé.

Jeff Bezos est le créateur d’Amazon, fondateur de Blue Origin et propriétaire du Washington Post depuis 2013. Il a une fortune estimée à 53,8 milliards de dollars selon Forbes. Il est le deuxième homme le plus riche du monde. Avant tout cela, Jeff Bezos était autre chose. Un garçon de seize ans frappe à la porte d’un McDonald’s à Miami pour décrocher un job d’été. Il raconte Fast Company lors d’une interview en 2018. «Le plus difficile était de tout garder au bon rythme pendant la course. Le responsable de mon McDonald’s était excellent. Il avait beaucoup d’adolescents qui travaillaient pour lui et il nous a permis de rester concentrés même pendant que nous nous amusions », explique Bezos. « L’un des aspects les plus amusants du travail chez McDonald’s, c’est d’être rapide. » Une fonctionnalité qu’Amazon a fait sienne, et qui a également suscité la polémique sur les conditions de travail des employés de l’entreprise. Peut-être que Bezos voulait juste poster une photo nostalgique, son burger en madeleine contemporaine. La communauté Twitter ne le pense pas.

Bezos n’est pas seul. L’école McDonald’s semble avoir généré d’autres talents, de Jay Leno, la star de la télévision américaine et animateur de l’émission NBC du même nom, à l’actrice Sharon Stone. Également sur la liste figurent la chanteuse Shania Twain et l’ancien volciste Carl Lewis.