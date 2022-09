Nous attendons toujours, et de nombreux mois se sont écoulés, que le sous-système Android atteigne officiellement les utilisateurs hispanophones. Pour le moment, il est testé dans plusieurs pays mais aucun d’entre eux ne parle Français pour le moment. Bien sûr, chaque mois, il y a des nouvelles qui nous permettront de vivre une expérience très raffinée lorsque cette fonction arrivera.

Nous avons publié une mise à jour pour Windows Subsystem for Android™ pour Windows Insiders aux États-Unis et au Japon. Détails dans ce billet de blog ici : https://t.co/86AKyiih0t ^BLB – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 31 août 2022

Quoi de neuf dans le sous-système Android de Windows 11 en septembre

Une mise à jour pour le sous-système Android dans Windows 11 a été diffusée aujourd’hui sur tous les canaux Windows Insider (États-Unis et Japon uniquement). Cette mise à jour, version 2207.40000.8.0, améliorera les problèmes généraux de connexion, de mise en réseau, de fenêtres, de sécurité et de fiabilité. Cela inclut également plusieurs mises à jour de l’application Windows Subsystem for Android Settings. Voyons sur quoi l’équipe a travaillé pendant ces semaines d’août.