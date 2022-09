Messi et Cristiano Ronaldo courent déjà moins dans FIFA 23

FIFA 23 sorti plus tôt

Certains utilisateurs ayant précommandé FIFA 23 Ultimate Edition ont été surpris de constater qu’ils pouvaient télécharger le jeu sans problème sur leur console. Ce qui semblait être un cadeau d’EA pour sauver la face s’est avéré être une erreur colossale dans la publication des précommandes.

Et c’est que toutes les réservations auront la possibilité de télécharger le jeu 3 jours avant le lancement officiel le 30 septembre, c’est-à-dire que le 27 septembre, le jeu leur sera disponible. Cependant, quelqu’un en charge du système a dû confondre les mois, et au lieu de septembre, le jeu a été débloqué en août.

Fuite des statistiques FUT

Comme prévu, certains de ces utilisateurs qui ont pu avoir FIFA 23 entre les mains n’ont pas hésité à partager leurs premières impressions, et même à diffuser en direct sur Twitch montrant les menus et les nouvelles options incluses dans le jeu.

Mais s’il y a quelque chose qui suscite un intérêt particulier, c’est le mode le plus joué de FIFA, qui n’est autre que FUT, où les statistiques des joueurs sont l’un des secrets les mieux gardés du jeu. Et c’est exactement ce qui a été publié par les réseaux sociaux et directement depuis Twitch, des clips où vous pouvez voir les scores d’équipes comme Barcelone, le Real Madrid ou Arsenal, vérifiant ainsi les changements que des joueurs comme Vinicius Jr, Modric ou Busquets ont subis. .

POUR LE MOMENT, ce sont les meilleures notes de la FIFA 23 🔥 Je pense qu’ils vont changer quelque chose avant la sortie. pic.twitter.com/VkDe5WzwVm – Arcade-Fut (@FutArcade) 30 août 2022

Cristiano et Messi courent déjà moins

Et les surprises sont venues. Parmi les nombreuses informations partagées, il a été possible de voir les statistiques de grandes stars qui font habituellement l’objet de convoitise de tous les joueurs. Et c’est que des buteurs comme Cristiano Ronaldo et Messi sont des cartes très demandées par le public. La chose intéressante est qu’EA a décidé de réduire la vitesse et d’autres fonctionnalités pour les deux joueurs, ce qui est plus ou moins compréhensible compte tenu de l’étape qu’ils traversent actuellement.

Le cas de Messi est peut-être le plus frappant, puisque son tir a considérablement diminué (de 92 à 89) et sa vitesse (de 85 à 81), tant de gens se demandent s’il vaut vraiment la peine de parier sur lui (Nous verrons qui mis à jour les cartes apparaissent au fil du temps.)

EA supprime toutes les fuites

Pendant ce temps, EA s’occupe de faire tomber toutes sortes de vidéos et de documents qui montrent les secrets du jeu. Certains ont été vus, comme la présence de la carte de Xabi Alonso en tant qu’icône, ou la bande originale tant attendue de la FIFA, une tradition qui ne devrait pas manquer à chaque nouvelle saison.

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à attendre le 30 septembre pour pouvoir démarrer la nouvelle saison au plus vite. Il reste moins.