AMD Radeon Vega 64 revisitée une dernière fois : a-t-elle mieux vieilli que la série GTX 10 ?

Aujourd’hui, nous dépoussiérons notre ancienne carte graphique Radeon Vega 64 et la comparons avec notre GeForce GTX 1080 récemment dépoussiérée, car pourquoi pas, cela pourrait être intéressant, alors voici ce qui va probablement être notre dernière grande revisite du GPU Radeon Vega sur une référence de 51 jeux qui comprend de nombreux titres modernes.

Nous n’étions pas de grands fans de la série Radeon Vega, en particulier de Vega 64. Ce n’était pas un produit terrible, mais à notre test, c’était aussi loin d’être un bon produit. En un mot, la Vega 64 est arrivée avec un an de retard pour concurrencer la bien établie GeForce GTX 1080. Elle a essayé de le faire au même prix, tout en offrant généralement moins de performances. Il a également consommé de la puissance – plus qu’une GTX 1080 Ti overclockée.

La conception de référence AMD était également assez mauvaise. C’était chaud, bruyant et souvent étranglé. Il y avait très peu de modèles de partenaires constructeurs à proprement parler, et presque aucun d’entre eux n’était bon.

Pendant ce temps, il y avait des dizaines de GTX 1080 de qualité parmi lesquelles choisir et beaucoup d’entre elles étaient facilement disponibles depuis un certain temps. En conséquence, nous avons souvent recommandé la GTX 1080 plutôt que la Vega 64 et nous pensons que le temps a prouvé que c’était le bon choix.

Nous devons cependant mentionner qu’il y avait des moments où Vega 64 se vendait à des prix très réduits, donc si vous en avez un bon marché, cela a probablement bien fonctionné pour vous.

Tout cela mis à part, AMD Vega 64 a maintenant 5 ans et nous ne l’avons pas revisité depuis 2018, alors comment se compare-t-il à la GTX 1080 en 2022 ?

Nous avons récemment vu que l’ancien GPU Pascal GeForce a tendance à avoir un peu de mal dans les titres modernes, soit en raison de son architecture vieillissante qui manque de support hardware pour des technologies telles que le calcul asynchrone, soit d’un manque d’optimisation des drivers, qui joue sans aucun doute un rôle clé.

Vega 64 était une architecture plus avant-gardiste qui était plus lourde en calcul, il devrait donc être intéressant de voir comment cette correspondance s’est avérée une demi-décennie plus tard.

Nous devons noter que notre comparaison de 27 jeux en 2018 a vu la GTX 1080 gagner cette rivalité avec une marge de 5% à 1440p, donc les performances globales étaient similaires, mais comme nous l’avons expliqué, il y avait d’autres facteurs en jeu (ou plutôt, des lacunes ) qui nous a finalement vus aller avec Nvidia pour cette bataille.

Pour les tests, nous utilisons notre système de test Ryzen 7 5800X3D utilisant 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 ainsi que les derniers drivers d’affichage disponibles. La barre redimensionnable a été activée pour l’ensemble des 51 jeux testés en 1080p et 1440p, et nous examinerons de près les données d’environ une douzaine de titres testés avant de sauter dans les graphiques de répartition habituels.

Repères de jeu

Tout d’abord, nous avons Fortnite et c’est un titre ancien mais aussi nouveau car Epic met continuellement à jour le jeu et l’a récemment déplacé vers Unreal Engine 5. Malheureusement, la version DirectX 12 du jeu est cassée, car elle souffre d’un saccade constant en utilisant GPU AMD ou Nvidia, nous obligeant à tester avec DX11.

C’est un problème pour AMD car leur support DX11 dans Fortnite a toujours été un peu sommaire, donc pas de surprises ici car la GTX 1080 bat confortablement Vega 64 à 1080p.

Les résultats 1440p sont un peu plus intéressants. Si nous devions simplement regarder la fréquence d’images moyenne, nous conclurions que Vega 64 fait mieux à la résolution la plus élevée, mais ce serait ignorer que les bas de 1% sont encore beaucoup plus bas, ce qui conduit à un saccade notable pour le GPU Radeon dans Fortnite.

Lorsque nous avons récemment comparé la Radeon RX 6600 et la GTX 1080 lors d’un face à face récent, nous avons noté que le GPU GeForce était fortement sous-performant dans Hitman, certainement bien en deçà de ce à quoi vous vous attendiez.

Le Vega 64 d’AMD ne souffre pas à peu près au même degré et a réussi à franchir la barrière des 60 ips à 1440p, offrant près de 40 % de performances en plus avec une augmentation de 30 % à 1080p. C’est un bon résultat pour les anciennes Radeon.

Ensuite, nous avons F1 22, un titre récemment sorti qui prend en charge le ray tracing, mais bien sûr, aucun de ces anciens GPU ne le prend en charge. C’est toujours un nouveau jeu qui nécessitera un certain niveau d’optimisation du driver et il semble que Nvidia ait fait un bien meilleur travail dans ce cas, car la GTX 1080 était 42 % plus rapide à 1080p et 19 % plus rapide à 1440p.

Inverser les résultats dans l’autre sens est Warhammer III, en utilisant le préréglage de qualité moyenne. Vega 64 était ici plus rapide que la GTX 1080, offrant un peu plus de 60 % d’images en plus à 1080p et un peu plus de 50 % de plus à 1440p. Le jeu jouait sensiblement mieux avec la Radeon, en particulier à 1440p.

Passant à Cyberpunk 2077, nous trouvons un autre titre où Vega 64 est capable de dépasser la GTX 1080, offrant 17% de meilleures performances à 1080p et 24% de plus à 1440p. Une autre grande victoire pour la Radeon dans un titre moderne et très exigeant, bien que nous ayons été obligés de baisser les paramètres de qualité à moyen pour des performances jouables fluides.

Resident Evil Village est encore un autre jeu où Vega était dominant. La GTX 1080 était capable de fournir des performances parfaitement jouables avec 72 ips en moyenne à 1440p, tandis que la Vega 64 était bonne pour 24 % d’images supplémentaires à la même résolution.

Nous avons également constaté une forte augmentation des performances de 17 % à 1080p, ce qui place la carte graphique Vega bien en territoire de taux de rafraîchissement élevé.

War Thunder est un jeu qui favorise fortement la GeForce GTX, et bien qu’il s’agisse d’un jeu plus ancien, c’est un jeu qui joue à des fréquences d’images nettement plus élevées avec la GTX 1080. Par exemple, la GeForce a atteint 361 ips à 1080p, ce qui la rend 63% plus rapide que Vega , et nous avons également constaté une marge notable de 46 % à 1440p en faveur de la carte graphique Nvidia.

Bien qu’il ait été détruit lors de ce test, la note positive pour AMD est que Vega 64 a quand même réussi à fournir une moyenne de 174 ips à 1440p, ce qui, à notre test, est suffisant pour ce titre.

God of War est un nouveau titre sur PC qui semble assez bien jouer avec Vega 64 ou la GTX 1080. Les deux affichaient en moyenne un peu plus de 90 ips à 1080p, avec plus de 60 ips à 1440p, donc un bon résultat pour les deux GPU et c’est bon pour voir des produits de 5 à 6 ans offrant des performances hautement jouables dans des titres modernes en utilisant des paramètres de qualité raisonnables.

Vega 64 a pris de l’avance dans Red Dead Redemption, atteignant seulement 60 ips à 1080p en utilisant des paramètres de haute qualité, bien que cela signifiait qu’il était 15% plus rapide que le GTX 1080, qui ne gérait que 52 ips. La marge est restée à peu près la même à 1440p car Vega était 18% plus rapide.

Vega 64 a également bien performé dans Dying Light 2, délivrant 67 ips à 1080p pour le rendre 12% plus rapide que le GTX 1080, pas mal étant donné qu’il était généralement plus lent que le GPU GeForce lors de nos tests de 2018.

Nous envisageons également un avantage de performances de 15% à 1440p, bien qu’aucun GPU n’ait été particulièrement impressionnant ici.

Le dernier jeu que nous allons examiner est Watch Dogs Legion. Bien qu’il s’agisse d’un titre sponsorisé par Nvidia, AMD a décroché une autre victoire alors que Vega 64 a pris une avance de 12% à 1080p et 1440p.

Certainement pas une marge massive mais assez convaincante compte tenu de l’époque, la Vega 64 était généralement plus lente que la GTX 1080.

Résumé des performances

Ce sont des résultats intéressants et il est certainement ressorti des plus de 10 jeux que nous venons de regarder que Vega 64 a pris le dessus sur la GTX 1080. Bien sûr, nous avons testé 51 jeux au total, nous ne devrions donc pas sauter à des conclusions juste encore

Voyons les ventilations complètes à 1080p et 1440p…

Comme on le soupçonnait, Vega 64 a pris le dessus sur la GTX 1080 en 1080p. Bien que nous parlions d’une mince marge de 3 %, que nous préférerions appeler une égalité, ce n’est pas un mauvais résultat pour AMD car ce GPU était au moins 5 % plus lent en 2018.

Bien que les résultats aient été quelque peu inversés, la vérité est que la GTX 1080 et la Vega 64 ont toujours été à égalité et cela reste vrai aujourd’hui. Bonne nouvelle pour Vega, mais bien sûr, c’est trop peu trop tard et les joueurs devraient éviter ces deux GPU en 2022 car il existe tout simplement de meilleures offres d’occasion.

Les marges sont très similaires à 1440p pour la plupart et maintenant la GeForce GTX 1080 est globalement 5% plus lente. Il est intéressant de noter qu’en 2018, Dawn of War III était l’un des deux seuls titres où Vega 64 pouvait battre la GTX 1080 avec des marges à deux chiffres, et aujourd’hui Warhammer III est le pire test de titre pour le GPU GeForce. Toujours dans ce test précédent, nous avons vu 6 jeux où Vega 64 était plus rapide de 5% ou plus, alors que les tests mis à jour de 2022 ont trouvé 28 exemples (d’un exemplaire de jeu plus grand, bien sûr).

Une explosion du passé de Radeon

Nous trouvons toujours intéressant de revenir sur ces anciennes batailles, non pas parce que nous pouvons donner des conseils de consommation utiles ou pertinents car ces produits sont maintenant trop vieux pour cela, mais parce que nous pouvons réellement voir comment tout cela s’est déroulé. De nombreux joueurs qui n’ont pas effectué de mise à niveau au cours des dernières années utilisent probablement encore l’une de ces cartes.

La gamme de GPU Vega d’AMD ne nous a jamais beaucoup impressionnés. Vega 56 était décent, Vega 64 était tout simplement trop inefficace et la version refroidie par liquide était trop chère. De nombreux fans d’AMD à l’époque soutiendraient le cas de Vega, affirmant que la sous-tension résolvait les problèmes d’efficacité et que l’architecture plus « à l’épreuve du temps » finirait par régner en maître.

La sous-tension était en grande partie aléatoire lors de nos tests, mais ils avaient techniquement raison; l’architecture Vega ou GCN de 5e génération était conçue pour mieux résister à l’épreuve du temps, même si ce point n’était pas pertinent 5 ans plus tard.

La vraie honte est qu’il a fallu plus de 4 ans avant que Vega ne soit vraiment compétitif et même si nous venons de reconnaître que les marges globales n’ont pas beaucoup changé, il existe plusieurs exemples où Vega 64 était massivement plus rapide, comme Warhammer III, Hitman 3, Cyberpunk 2077 , Resident Evil Village et une autre demi-douzaine de titres.

En 2018, la seule grande victoire que nous ayons pu trouver pour Vega était DiRT 4 lors de l’utilisation de CMAA, à part le fait que les performances étaient très similaires ou basculaient fortement en faveur de la GTX 1080.

Avec le recul, nous pensons que pour que Vega 64 soit un véritable concurrent de la GTX 1080 au même prix de 500 $, il aurait fallu qu’elle soit au moins 10 à 15 % plus rapide. Nous disons cela parce qu’il n’y a rien à faire contre la consommation massive d’énergie. De plus, s’il y avait eu un choix plus large de planches de haute qualité, cela aurait aidé le cas de Vega, mais ce n’était pas le cas.

Il ne fait aucun doute dans notre esprit que pour ceux qui paient le prix PDSF vers 2017 et 2018 – avant la sortie de la génération Turing de Nvidia (série RTX 2000) – la GTX 1080 était le meilleur achat. Depuis lors, les GPU Radeon sont devenus beaucoup plus compétitifs et nous sommes ravis de voir ce que la prochaine bataille des GPU nous réserve. J’espère que nous aurons des réponses pour vous avant la fin de l’année.