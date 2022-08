La patronne d’AMD, Lisa Su, déclare que le lancement de Ryzen 7000 ne rencontrera pas de problèmes de disponibilité

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? AMD a finalement dévoilé ses processeurs Ryzen 7000 alimentés par Zen 4 hier soir. Ils arrivent le 27 septembre, mais, comme nous l’avons vu avec tant de lancements de nouveaux produits, en particulier ceux d’AMD, il y a des problèmes de disponibilité. Cependant, la PDG, le Dr Lisa Su, a assuré aux fans qu’il y aurait beaucoup de processeurs à faire.

Tel que rapporté par PC Gamer, Su répondait à une question du public lors de l’événement d’annonce de Zen 4 sur la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et si cela entraînerait la disponibilité d’un nombre limité de processeurs Ryzen 7000 au lancement le mois prochain.

« Il est vrai que si vous regardez les 18 derniers mois, il y a eu un certain nombre de choses, que ce soit ses limitations de capacité ou sa logistique », a déclaré le PDG. « Du point de vue d’AMD, nous avons considérablement augmenté notre capacité globale, en termes de wafers, de substrats et de back-end. Ainsi, avec notre lancement de Zen 4, nous ne nous attendons à aucune contrainte d’approvisionnement. »

« Logistiquement, il faut un peu plus de temps pour que les choses arrivent dans la région. Nous organisons donc cet événement à la fin du mois d’août et nous sommes en vente le 27 septembre. L’une des raisons de ce temps, franchement, est de faire sûr que nous avons des produits dans la région afin que les gens puissent vraiment envisager d’acheter à tous les niveaux. »

Les quatre processeurs Ryzen 7000 qui arriveront sur le marché le 27 septembre sont le produit phare Ryzen 9 7950X (16 cœurs/12 threads) pour 699 $, le Ryzen 9 7900X (12 cœurs/24 threads) pour 549 $, le Ryzen 7700X (8 -core/16-thread) pour 399 $, et le Ryzen 5 7600X (6-core/12-thread) pour 299 $. La plupart des puces sont moins chères que les prix de lancement des processeurs de la génération précédente équivalente, ce qui est particulièrement bienvenu à un moment où de nombreux nouveaux produits, et certains produits actuels, sont plus chers que prévu.

Les fermetures de la pandémie ont entraîné une période de demande sans précédent de biens électroniques grand public. Combiné à l’impact de Covid sur les installations de fabrication et la chaîne d’approvisionnement mondiale, cela a entraîné une pénurie de puces qui a vu les prix monter en flèche et la disponibilité diminuer à mesure que les scalpeurs et les mineurs engloutissaient le peu de produits qu’il y avait. Les cartes graphiques ont été l’un des domaines les plus touchés, bien que les véhicules, les consoles, les processeurs, les cartes mères et d’autres matériels aient également souffert.

Bien sûr, les choses sont très différentes aujourd’hui, car la pénurie de puces s’atténue et les achats coûteux deviennent moins attrayants pour les consommateurs inquiets d’une économie turbulente. Nvidia, notamment, se retrouve face au problème inverse de faible disponibilité. La société est tellement désespérée de déplacer un excès de stock RTX 3000 qu’elle continue de réduire les prix des cartes – et des rumeurs récentes prétendent qu’elles sont sur le point de baisser encore plus.

Il semble qu’AMD fasse un effort supplémentaire en augmentant la production pour s’assurer que les pénuries du passé ne se reproduisent plus avec le lancement du Zen 4. Nous le saurons à coup sûr le 27 septembre.