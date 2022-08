Des chercheurs veulent construire un barrage avec une imprimante 3D distribuée

Tourné vers l’avenir : les gens construisent des structures avec des techniques d’impression 3D depuis des années, mais un groupe de chercheurs veut amener la construction basée sur l’IA à une nouvelle échelle. En cas de succès, il pourrait construire un barrage plus rapidement et à moindre coût qu’avec le travail humain.

Des chercheurs de l’Université Tsinghua de Pékin ont récemment dévoilé des plans pour construire un barrage de près de 600 pieds de haut en utilisant des méthodes d’impression 3D. Il pourrait s’agir de la plus grande structure imprimée en 3D et construite par l’IA jamais réalisée, mais cela peut aussi dépendre de la définition de « l’impression 3D ».

Les constructeurs ont déjà économisé du temps et de l’argent en construisant des maisons à l’aide de grandes imprimantes 3D pour fabriquer des couches de béton. L’année dernière, une entreprise de fabrication a utilisé la fabrication additive robotisée à fil et à l’arc pour imprimer en 3D un pont métallique aux Pays-Bas. La proposition de l’Université Tsinghua, cependant, n’implique aucune de ces techniques.

Les chercheurs veulent achever la centrale hydroélectrique de 590 pieds de Yangqu actuellement en construction sur une partie tibétaine du fleuve Jaune en utilisant une légion de robots, d’excavatrices, de camions, de bulldozers, de pavés et d’autres véhicules pilotés par l’IA. Combiné à un système de planification automatisé, les chercheurs se réfèrent au système comme à une seule imprimante 3D massive.

Aucun humain ne serait directement impliqué dans la construction du barrage. Une IA découperait un modèle 3D du projet en couches, puis attribuerait chaque couche aux machines sans driver de manière séquentielle. L’IA planifierait automatiquement la collecte de matériaux, les itinéraires de conduite et le placement. Il peut également analyser les vibrations pour déterminer la qualité de fabrication. Les humains n’exploiteraient que les roches de remblai.

Outre les avantages en termes de vitesse et de coût, les machines pourraient mieux résister aux dangers tels que les faibles niveaux d’oxygène, travailler 24 heures sur 24 et les chercheurs pensent qu’elles sont moins sujettes aux erreurs humaines. L’inconvénient le plus apparent est la perte potentielle d’emplois qui proviendrait normalement d’un projet aussi massif.

Le barrage devrait être achevé en 2024 et fournira près de 5 milliards de kilowattheures d’électricité à la province du Henan.

Le gouvernement chinois pourrait très bien approuver la proposition étant donné le succès d’un autre grand projet de construction d’impression 3D à Shanghai l’année dernière. Le pont Wisdom Bay est un pont Bluetooth de près de 30 pieds de long qui peut se déployer en moins d’une minute.