Un dénonciateur de Twitter assigné à comparaître par l’équipe juridique de Musk dans un litige d’acquisition

Dans le contexte : moins d’une semaine après qu’un ancien chef de la sécurité de Twitter a dénoncé les politiques de sécurité de l’entreprise et la dissimulation des vulnérabilités de la plate-forme, l’équipe juridique d’Elon Musk l’a assigné à témoigner dans le cadre de son action en justice en cours pour retirer les 46,5 $. milliards d’acquisitions. Peiter « Mudge » Zatko doit être déposé le 9 septembre.

Musk recherche des preuves qui réfutent l’affirmation de Twitter selon laquelle le spam et les faux comptes représentaient moins de 5 % des utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) au cours du quatrième trimestre de 2021. L’assignation demande tous les documents que Zatko pourrait avoir concernant la métrique que Twitter utilise pour compter. mDAU et tout ce qui concerne les problèmes de spam présumés de la plate-forme. L’équipe juridique de Musk trouve également le moment du licenciement par Twitter de Zatko et d’autres employés clés très suspect.

La semaine dernière, Zatko a afirmé que les cadres supérieurs de Twitter avaient dissimulé des vulnérabilités, induit en erreur le conseil d’administration et les régulateurs, n’avaient pas supprimé les données des utilisateurs et n’avaient pas les moyens de mener des audits précis pour déterminer le nombre de comptes de robots. Il affirme par ailleurs que le PDG Parag Agrawal lui a demandé de fournir des documents faux et trompeurs en 2021. Twitter nie catégoriquement les allégations.

Tout d’abord, permettez-moi d’énoncer l’évidence : le spam nuit à l’expérience de vraies personnes sur Twitter, et peut donc nuire à notre entreprise. En tant que tels, nous sommes fortement incités à détecter et à supprimer autant de spam que possible, chaque jour. Quiconque suggère le contraire a tout simplement tort. — Parag Agrawal (@paraga) 16 mai 2022

Agrawal tweeté que Twitter est « fortement incité » à rechercher et à supprimer quotidiennement les spams, mais Zatko affirme que cette déclaration était un mensonge. Au contraire, il insiste sur le fait que le responsable de l’intégrité du site de Twitter a déclaré qu’il n’avait aucune idée du nombre de faux comptes, et que les dirigeants ne souhaitent pas connaître les chiffres exacts, car cela nuirait probablement à l’image publique de Twitter et au cours de l’action.

Selon la plainte de Zatko auprès de la SEC, de la FTC et du DoJ, Twitter menti à Musk de la « prévalence » des bots et des comptes de spam sur le service. Si cette allégation s’avère vraie, Twitter s’est non seulement engagé à induire en erreur un acheteur potentiel de la société, mais il a peut-être enfreint les lois fédérales lorsqu’il a déposé son formulaire 10-K auprès de la SEC.

Au départ, l’acquisition était considérée comme à toute épreuve, car l’une ou l’autre des parties devrait payer une amende de 1 milliard de dollars pour avoir renoncé à l’achat. Lorsque Musk a tenté de se dérober, Twitter a intenté une action en justice, affirmant que le milliardaire manquait à son obligation. Musk a ensuite déposé une contre-poursuite alléguant que Twitter n’était pas disponible avec de faux numéros de compte et l’a induit en erreur lors de sa diligence raisonnable. Un procès est prévu le 17 octobre.

Les allégations de Zatko ont attiré l’attention du Congrès, qui a ouvert une enquête sur ses allégations. Il doit témoigner devant la commission judiciaire du Sénat le 14 septembre.