La robuste Apple Watch Series 8 Pro peut nécessiter de nouveaux bracelets

En bref : Une version robuste de l’Apple Watch pour les amateurs de plein air devrait faire ses débuts lors de l’événement de lancement de l’iPhone 14 la semaine prochaine. L’Apple Watch Series 8 Pro comporterait un cadran de montre plus grand de 47 mm à 48 mm avec un écran plat et pourrait même nécessiter un nouveau bracelet de montre.

À titre de comparaison, l’Apple Watch Series 7 est proposée avec votre choix de taille de boîtier de 41 mm ou 45 mm. L’Apple Watch SE, plus abordable, est vendue avec des boîtiers de 40 mm ou 44 mm, tandis que l’Apple Watch Series 3 persistante – la moins chère du groupe à partir de 199 $ – est disponible en tailles 38 mm ou 42 mm.

Mark Gurman de Bloomberg, un analyste Apple bien connu, a tweeté en réponse à la rumeur disant qu’il croit l’Apple Watch Pro prendra en charge les bandes plus anciennes. Compte tenu de la taille de la nouvelle montre, cependant, les bandes plus anciennes peuvent ne pas bien s’adapter ou sembler transparentes une fois installées.

Des rapports antérieurs suggéraient que le boîtier de la montre serait fabriqué à partir d’un métal durable et comporterait un écran plus résistant aux éclats. Une batterie plus grosse et un mode basse consommation mis à jour pourraient améliorer la durée de vie de la batterie, pouvant s’étendre sur plusieurs jours avec une seule charge.

Selon Mac Otakara, la prochaine Apple Watch Series 8 « Pro » comportera une taille plus grande de 47 mm et un écran plat. Ce modèle devrait démarrer à un prix plus élevé proche de 1000 $ pic.twitter.com/9MmBhkewFA – Hub Apple (@theapplehub) 28 août 2022

Le Pro, ainsi que l’Apple Watch Series 8 standard et l’Apple Watch SE révisée, devraient tous être alimentés par une nouvelle puce S8. Ce SoC devrait offrir des performances conformes aux précédentes puces S7 et S6. Avec les nouvelles montres, on pourrait penser qu’Apple abandonnera enfin la série 3 lancée en 2017.

L’Apple Watch Series 8 Pro peut également être beaucoup plus chère, avec au moins une rumeur la plaçant près de la barre des 1 000 $. À titre de comparaison, une montre Series 7 commence à 399 $.

Lecture connexe : La plupart des fabricants de montres intelligentes jouent vite et librement avec les caractéristiques d’épaisseur

La semaine dernière, Apple a envoyé les invitations médiatiques habituelles pour son prochain lancement de produit. L’iPhone 14 sera la vedette du salon du 7 septembre mais de nouvelles montres connectées sont également attendues. Ce qui n’est pas susceptible de faire surface, c’est le casque de réalité mixte d’Apple. Reality One, comme on pourrait l’appeler, ne fera probablement pas son apparition avant le début de 2023.