Les dépôts de marques font allusion aux noms potentiels des casques de réalité mixte Apple

Vue d’ensemble : les dépôts récents de marques suggèrent qu’Apple se rapproche du lancement de son premier casque de réalité mixte. La visière ne devrait pas être expédiée avant l’année prochaine au plus tôt, il semble donc peu probable qu’Apple l’annonce lors de l’événement médiatique iPhone 14 de la semaine prochaine. Le hardware de première génération pourrait également être très coûteux et limiter la portée de la plate-forme jusqu’à l’arrivée de successeurs plus abordables.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, les sociétés écrans d’Apple ont récemment rempli des demandes de marque aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Arabie saoudite, au Costa Rica et en Uruguay pour des noms tels que Reality Processor, Reality One et Reality. Pro.

Apple s’est toujours appuyée sur des sociétés écrans et des cabinets d’avocats pour l’aider à maintenir son voile de secret sur des produits qui n’ont pas été annoncés. La société en question, Immersive Health Solutions LLC, aurait été constituée en février et enregistrée par une autre société écran appelée Corporation Trust Co.

De toute évidence, Apple a pu retrouver plusieurs des demandes de marque aux États-Unis et à Hong Kong pour les personnes intéressées par une plongée plus profonde.

Ce ne peut pas être une coïncidence si la marque « realityOS » détenue par une société qui n’existe apparemment pas et est spécifiquement destinée au « hardware informatique portable » est déposée dans le monde entier le 8 juin 2022 https://t.co/myoRbOvgJa + https://t.co/AH97r95EMn pic.twitter.com/uvsiZCj2rR – Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) 29 mai 2022

Il est largement admis que realityOS sera le nom du système d’exploitation qui exécute la plate-forme de réalité mixte. Reality Processor est logique pour le nom de la puce qui alimente la plate-forme, et Reality One ou Reality Pro pourrait être ce qu’Apple appelle le casque lui-même.

Bloomberg affirme qu’Apple utilisera une puce M2 avec 16 Go de RAM pour piloter l’expérience, mais ajoute qu’Apple pourrait avoir besoin d’une solution plus puissante pour le côté graphique de l’équation.

Le portable haut de gamme ne sera probablement pas bon marché non plus et pourrait atterrir entre 2 000 et 3 000 dollars. À ce prix, Apple court le risque de ne pas faire grand bruit dans l’espace grand public et de le pousser davantage vers les entreprises clientes à la Microsoft HoloLens et Magic Leap. À l’inverse, ils mettraient au moins le pied dans la porte et jetteraient les bases de successeurs à prix plus courants à venir plus tard cette décennie.