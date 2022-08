Le plus grand logiciel anti-piratage arrive sur Switch

Le controversé Denuvo arrive sur Nintendo Switch

Compte tenu de l’âge de la Nintendo Switch et de la progression de la génération, on peut affirmer sans se tromper que la console hybride de Nintendo ne tombe pas entre les mains des hackers au même rythme que d’autres modèles du passé comme la Nintendo DS ou la Wii. Actuellement, seuls les commutateurs du premier lot sont vulnérables au logiciel. Tous les autres ont besoin de puces électroniques complexes pour exécuter des programmes tiers, et nous savons que Nintendo n’a pas coupé les cheveux en dénonçant et en poursuivant les équipes qui ont créé ces puces.

Cependant, tout n’est pas fait. Nintendo corrige correctement la console via des mises à jour. Ils ont également été chargés de couvrir les vulnérabilités matérielles, de publier de nouvelles versions qui ne permettent pas l’accès à la récupération, entre autres mesures. Les éditeurs qui travaillent pour Nintendo veulent aller plus loin, et c’est pourquoi Denuvo arrive bientôt sur Nintendo Switch. En plus d’essayer d’empêcher les jeux de fonctionner sur des consoles modifiées, les développeurs veulent également empêcher les gens de jouer aux titres Nintendo Switch sur des émulateurs PC. Un nouveau logiciel de sécurité est conçu uniquement pour empêcher cette pratique.

Une version sucrée pour l’occasion

La version de Denuvo pour la console Big N s’appellera Nintendo Switch Emulator Protection. Contrairement à la version PC standard, vous n’utiliserez pas le pack complet d’outils fourni avec Denuvo. Pour ce faire, le joueur devrait être connecté à Internet pendant toutes ses parties. Et c’est là que les logiciels de sécurité deviennent polémiques : pourquoi moi, qui paye religieusement mon titre, dois-je faire face à des logiciels qui me gênent quand il s’agit de jouer ?»

La version actuelle de Denuvo promet de n’avoir aucun impact sur les performances. Cependant, le logiciel d’Irdeto s’est avéré à plusieurs reprises être un frein pour les joueurs caissiers. L’un des exemples les plus discutés était Resident Evil Village sur PC, qui fonctionnait mal en raison des DRM.

Comme nous le savons, la Nintendo Switch n’a pas beaucoup de puissance. L’initiative d’amener Denuvo sur cette console n’est pas venue de Nintendo, mais plutôt des développeurs qui travaillent pour la Switch. Certains éditeurs veulent éviter les comparaisons en ligne typiques entre l’apparence d’un jeu sur Switch et ses performances sur des logiciels comme Yuzu. Denuvo pourrait être la clé pour résoudre ce problème une fois pour toutes.