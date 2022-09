Jackery 1000 Pro: Le nouveau générateur charge à l’énergie solaire ultra rapidement

Jackery, marque de générateurs solaires pour l’extérieur la plus vendue au monde et fournisseur de solution d’énergie solaire de référence, présente un nouveau produit phare le 31 août, à l’occasion de l’IFA, à Berlin : le Générateur Solaire 1000 Pro. Ce produit, version améliorée du très populaire Générateur Solaire Jackery 1000 de 1002 watts, offre une solution complète, du captage de l’énergie, à sa facilité d’utilisation en passant par la sécurité, afin d’alimenter vos plus belles aventures en plein air.

Lors de l’IFA, au stand de Jackery, les principaux médias et journalistes venus d’Allemagne ainsi que des pays frontaliers ont eu la chance d’être les témoins du « Jackery Solar Way. Plus que rapide. »

➡️ En savoir plus

Générateur Solaire 1000 Pro : Jackery Solar Way. Plus que rapide.

Le nouveau générateur solaire 1000 Pro est la version améliorée du Générateur Solaire 1000, le produit le plus populaire de Jackery. Il se compose de deux éléments : la station d’énergie portative Jackery Explorer 1000 Pro, qui stocke l’électricité convertie par quatre panneaux solaires SolarSaga 200W, qui captent l’énergie des rayons du soleil. Cette version Pro présente les points forts suivants :

Système de charge ultra-rapide en 1,8 heure seulement

Le générateur solaire 1000 Pro premium de 800W comprend quatre panneaux solaires SolarSaga 200W ainsi que la station d’énergie portative Jackery Explorer 1000 Pro. Grâce à son système de charge ultra-puissant, il capte une énergie propre et se charge très rapidement, faisant de lui le générateur solaire le plus avancé de la marque. Son port d’entrée pour la charge solaire atteignant les 800 watts avec quatre panneaux solaires SolarSaga 200W, l’appareil ne met que 1,8 heure pour gagner 1 002 watts d’énergie. La charge par prise secteur dure également 1,8 heure. Ce système de charge ultra-puissant convient parfaitement aux campings, aux explorations, et sert d’alimentation électrique de secours.

Sécurité intégrale

La sécurité est primordiale dans la conception des produits Jackery. L’Explorer 1000 Pro est équipé du système BMS le plus moderne, utilisé dans les automobiles, qui surveille la santé de chaque cellule ainsi que celle du bloc batterie afin d’améliorer son autonomie.

Les ports CA, à onde sinusoïdale pure, fournissent un courant stable, protégeant le matériel des dommages. Grâce à un design et un contrôle de la température intelligents (caractéristiques que le nouvel Explorer 1000 Pro présente), la chaleur est rapidement dissipée, protégeant la batterie de la surchauffe. Par ailleurs, le plus haut niveau de résistance aux chocs, le niveau 9, permet à l’Explorer 1000 Pro de fonctionner sans interruption sur des surfaces irrégulières, comme des routes accidentées. Enfin, lors de la charge, le produit n’émet quasiment aucun bruit, 46 dB, garantissant une expérience très calme. Profitez de la tranquillité lors de vos explorations, quelles que soient les conditions.

Électricité même en déplacement

En plus d’un design ergonomique, le nouvel Explorer 1000 Pro présente lui aussi une poignée pliable, tout comme l’Explorer 2000 Pro, présenté en mai dernier (déjà disponible sur les sites Amazon). Prenant moins de place, il est facile de le ranger dans un camping-car ou un van. Par rapport à d’autres produits d’une capacité similaire, l’Explorer 1000 Pro mesure 340 x 262 x 256 mm et pèse 11,5 kg, faisant de lui un produit plus petit, léger et facile à transporter. Ces caractéristiques sont le reflet du mode de vie soutenu par Jackery : vivre, travailler et rester connecté tout en voyageant. C’est le compagnon à avoir pour le camping, la pêche, la randonnée, les sorties en camping-car et plus encore.

Caractéristiques pratiques et atouts :

– Mode ultra-silencieux : d’à peine 46 dB, il n’émet aucun son même dans une pièce de couchage

– Double port PD 100W : les deux ports PD offrent une charge USB-C 100 W rapide, ce qui permet aux téléphones et ordinateurs d’être rapidement rechargés.

– Veille ultra-longue : dure 365 jours avec une batterie rechargée à 80 %

– 1000 cycles de charge : dure 10 ans à raison d’une utilisation par semaine

– Garantie de 5 ans

Avec le tout nouveau panneau solaire double face SolarSaga 80W

En plus de la version avec quatre panneaux solaires SolarSaga 200W, le générateur solaire 1000 Pro est disponible à la vente avec deux panneaux solaires SolarSaga 80W. Ce tout nouveau modèle peut absorber l’énergie solaire des deux côtés (faces avant et arrière). Étant le premier panneau photovoltaïque au monde à être certifié TÜV Rheinland, le panneau solaire SolarSaga est équipé de la meilleure technologie double face, augmentant son rendement de 25 % sur n’importe quelle surface. De plus, l’intérieur de la mallette de transport du panneau solaire est fabriqué en une matière réfléchissante permettant aux panneaux de capter une plus grande quantité de rayons lumineux. La norme IP68 sur l’étanchéité à l’eau et la poussière permet au produit de résister aux intempéries, et même aux fortes averses !

Disponible maintenant à la précommande sur Amazon

Le nouveau générateur solaire 1000 Pro Jackery est désormais disponible à la précommande sur la boutique Amazon de Jackery. Les 300 premières commandes passées sur le site Internet et la boutique Amazon en Europe recevront des cadeaux supplémentaires.

➡️ Précommandez maintenant

Jackery : depuis 2012, nous ensoleillons vos aventures

Fondée en 2012, en Californie, Jackery s’est consacrée, ces dix dernières années, à alimenter les aventures des amateurs d’activités en extérieur. L’entreprise a su fédérer une communauté mondiale de passionnés de voyages hors réseau, qui cherchent une énergie propre, durable, allant de pair avec leur mode de vie. Étant la marque de générateurs solaires la plus vendue au monde, elle est reconnue par plus de 100 médias et organisations autorisés du monde entier, dont The New York Times, CNET, Forbes et d’autres journaux, et se classe parmi les meilleurs générateurs solaires du marché.

Qui est Jackery ?

En 2015, la toute première série d’alimentation électrique mobile à batterie au lithium au monde, l’Explorer, équipée d’un BMS innovant, a été lancée, devenant la ligne de produits portables avant-gardiste de Jackery. Depuis, Jackery a conçu toute une gamme de modèles Explorer qui répondent aux différents besoins des voyageurs, des amateurs d’activités en extérieur, des familles nomades et d’autres personnes qui aiment être en déplacement.

Jackery a ensuite fabriqué l’Explorer 240 en 2018, un classique qui est devenu le produit le plus vendu de la gamme des stations d’énergie portatives. La même année, Jackery a révélé sa technologie d’origine, SolarPeak, en parallèle de la série de panneaux solaires SolarSaga. Ces deux nouveautés qui augmentent considérablement l’efficacité de la charge à l’énergie solaire ont défini les nouvelles normes du secteur. Après le lancement, Jackery a cherché à développer une marque ainsi qu’une ligne de produits d’extérieur durables et d’excellente qualité, devenant la norme et le point de référence du secteur en matière de charge à l’énergie solaire.

Cherchant à réaliser son objectif de rendre l’électricité verte plus efficace, en 2020, Jackery a développé sa ligne de produits avec la série des générateurs solaires afin d’intégrer l’aspect portatif à l’alimentation solaire. Ces produits sont conçus pour associer en toute efficacité les stations d’énergie et les panneaux solaires.

En mai 2022, à New York, Jackery a lancé le générateur solaire le plus puissant : le 2000 Pro. Il peut être chargé entièrement avec six panneaux solaires SolarSaga 200W en 2,5 heures. L’appareil présente une capacité de 2 160 watts, une puissance CA de 2 200 watts afin d’encourager les passionnés d’aventures à voyager librement, là où ils le désirent, et permettre aux campeurs ainsi qu’à leurs familles de partir en exploration tout en ayant une expérience durable.

Jackery a reçu 21 prix de renommée internationale, dont le Red Dot Design Award, l’iF Design Award, le A’ Design Award and Competition et le prix de l’innovation du CES. L’entreprise est désormais un leader mondial de l’énergie, le fabricant numéro 1 de solutions portables et l’un des plus grands producteurs de produits solaires pour l’extérieur. En redéfinissant l’utilisation d’une énergie propre pour la vie en extérieur, Jackery se trouve en première ligne dans la lutte contre la crise climatique et cherche à réaliser sa vision, à savoir rendre « l’énergie verte accessible partout sur Terre ».