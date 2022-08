Microsoft suit les traces d’Apple : la publicité dans le Microsoft Store

Si il y a quelques jours nous vous disions que Microsoft ajoutait de la publicité à Outlook sur Android, c’est maintenant au tour du Microsoft Store pour Windows 10 et Windows 11. Ceux de Redmond veulent à tout prix renforcer leur activité publicitaire. Ils ont commencé avec MSN et ont continué avec des services gratuits comme Outlook, et maintenant ils arrivent sur votre app store.

Microsoft a déjà annoncé avec le lancement de la nouvelle boutique que les développeurs pourraient faire la publicité de leurs applications. Plusieurs mois après le lancement du Microsoft Store, ceux de Redmond ont commencé à tester cette fonctionnalité.

La publicité arrive sur Windows 10 et Windows 11 Microsoft Store

Le fonctionnement de ces placements publicitaires suit les traces de l’Apple App Store et du Google Play Store. Lors d’une recherche, le Microsoft Store affichera d’abord les applications annoncées avec le slogan « Annonce » dans leur liste.

Pour le moment, la fonctionnalité est en phase de test et seuls les développeurs ayant déjà publié des applications dans la boutique Microsoft peuvent participer. De plus, ils doivent remplir un formulaire pour être invités au programme de test.

De cette manière, les développeurs pourront acheter de la publicité via des mots-clés pour mettre en avant leur application. Par exemple, Unigram pourrait acheter le terme « Telegram » sur le Microsoft Store pour mettre en avant son application et encourager les utilisateurs à télécharger cette application au lieu du client Telegram Desktop.

La fonctionnalité a commencé à être testée avec Insiders dans le canal Dev, à partir de la Build 25188. Cependant, nous devrons attendre quelques mois avant de voir des annonces dans les magasins d’applications Windows 10 et Windows 11.