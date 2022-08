Retournez à l’école et téléchargez OneNote gratuitement

OneNote est un bloc-notes numérique pour capturer et organiser tout sur vos appareils. Notez vos idées, gardez une trace des notes de classe et de réunion, faites des extraits du Web ou faites une liste de choses à faire, dessinez et esquissez vos idées.

Est-ce que OneNote est gratuit ?

Oui, Microsoft OneNote peut être téléchargé gratuitement en tant qu’application autonome et utilisé indépendamment de Microsoft Office, même s’il fait également partie de la suite et peut être intégré de manière transparente à Microsoft 365. OneNote fonctionne sous Windows, macOS, iOS, Android et même depuis un navigateur.

OneNote peut-il stocker et synchroniser mes notes sur le cloud ?

La version gratuite de OneNote comprend 5 Go de stockage en nuage pour vos blocs-notes, vous pouvez donc y accéder de n’importe où. Les utilisateurs payants de Microsoft 365 bénéficient de 1 To de stockage dans le cloud.

Puis-je utiliser OneNote hors ligne ?

Oui, OneNote conserve une version en cache de vos notes sur votre appareil local. Ainsi, lorsque vous êtes connecté à Internet, toutes les modifications que vous avez apportées sont mises à jour et synchronisées avec le cloud.

Puis-je dessiner dans OneNote ?

OneNote vous permet d’écrire des notes à la main, mais aussi de dessiner ou d’esquisser des choses. Cela fonctionne mieux sur les appareils à saisie tactile, bien que vous puissiez également dessiner avec une souris.

Fonctionnalités

Griffonnez-vous de bonnes idées sur des serviettes et des notes autocollantes ? Est-ce que le limage précis est plus votre style? OneNote vous couvre quelle que soit la façon dont vous façonnez vos pensées.

S’organiser

OneNote est configuré comme un bloc-notes pour amener le classeur physique à 3 anneaux familier à l’ère numérique. Utilisez facilement des sections et des pages pour séparer les pensées par thème à l’école, à la maison ou au travail. Vous ne savez pas où vous avez classé quelque chose ? Utilisez notre puissante fonction de recherche pour parcourir tous vos carnets de notes ou simplement la page sur laquelle vous vous trouvez pour trouver ce que vous cherchez, même des mots sur les pages que vous avez numérisées dans vos notes. Vous pouvez utiliser des balises pour étiqueter des listes de tâches, suivre des éléments, marquer ce qui est important ou créer des étiquettes personnalisées. Utilisez OneNote comme bloc-notes, journal ou bloc-notes. Organisez-vous en un seul endroit, de n’importe où.

Collaborez avec n’importe qui

Partagez votre carnet avec qui vous voulez, comme vos collègues ou votre famille, et travaillez ensemble sur vos projets. OneNote synchronise vos notes sur tous les appareils et permet à plusieurs personnes de travailler ensemble sur le contenu, en même temps. Laissez des commentaires ou des balises aux gens pour poser des questions de suivi, rédiger vos idées, planifier et tenir un journal des vacances en famille ou cocher la liste des choses à faire.

Accomplissez plus au travail

OneNote est idéal seul ou lorsque vous partagez avec une équipe. Utilisez-le comme bloc-notes pour les réunions d’équipe, les projets de brainstorming, attirez l’attention sur des points importants ou organisez les ressources clés pour ne jamais perdre de vue ce dont vous avez besoin. Travaillez ensemble en temps réel pour rester synchronisé et sur la même longueur d’onde. Vous pouvez vous connecter avec 2 comptes en même temps pour passer en toute transparence du travail au personnel et inversement. OneNote est disponible sur vos appareils préférés, peu importe ce que votre équipe aime utiliser (Android, Apple ou Windows), vous pouvez toujours travailler ensemble pour en faire plus.

Atteindre plus à l’école

OneNote est idéal pour l’école pour les étudiants et les enseignants. Prenez facilement vos notes pendant les cours, en mélangeant du texte, de l’encre et des coupures de presse. Utilisez OneNote pour organiser vos brainstormings, dessiner des cartes mentales et développer vos idées pour votre prochain devoir scolaire. En tant qu’enseignant, planifiez vos cours et ayez toutes les informations dont vous avez besoin dans votre poche et en déplacement.

Allez-y doucement avec le mode sombre

Ce nouveau mode facultatif fait passer les éléments d’interface de OneNote du clair au foncé, soit en tant que préférence de couleur, soit en tant qu’avantage fonctionnel. Le mode sombre peut améliorer la lisibilité de vos notes dans des environnements peu éclairés, augmenter la lisibilité de l’interface utilisateur, fournir un meilleur contraste et réduire la fatigue oculaire.

Afficher un flux de toutes vos notes

Le flux OneNote affiche une liste chronologique qui combine toutes les notes que vous avez prises dans différentes applications, notamment OneNote, Sticky Notes et Samsung Notes.

Impressions améliorées des fichiers Office

Insérez des documents Word, des feuilles de calcul Excel ou des présentations PowerPoint sous forme d’impression virtuelle pour inclure leurs pages sous forme d’images dans vos notes. Vous pouvez déplacer, redimensionner, supprimer et annoter toutes les images d’impression qui s’affichent.

Impression améliorée sur OneNote

Dans les paramètres de Windows 10, sélectionnez « OneNote » comme imprimante par défaut, puis imprimez les fichiers à partir de n’importe quelle application ou navigateur sur votre PC. Au lieu d’imprimer les informations sur une véritable imprimante, l’impression est envoyée à OneNote, qui vous permet de choisir où ajouter la page – dans n’importe quelle section de votre bloc-notes ouvert ou dans tout autre bloc-notes de votre choix.

Chargez vos blocs-notes locaux dans le cloud

Mise à niveau vers OneNote pour Windows 10 à partir d’une ancienne version ? Nous vous avertirons si nous détectons des blocs-notes encore stockés sur le disque dur de votre ordinateur, et nous vous aiderons à les déplacer vers le cloud, où vous pourrez y accéder et les partager de n’importe où – et depuis n’importe quel ordinateur ou appareil.

Rechercher des expressions de texte, pas seulement des mots-clés

En plus de rechercher dans vos notes des mots-clés spécifiques, vous pouvez désormais placer n’importe quelle expression de recherche entre guillemets pour trouver ces mots exacts n’importe où dans vos notes.

Quoi de neuf