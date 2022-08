Accessoires et compléments technologiques pour votre moto

capteur de pression des pneus

Les véhicules haut de gamme ont généralement un système par défaut qui avertit le conducteur de la faible pression des pneus. Bien que sur une moto, il soit un peu plus facile de détecter un pneu à basse pression que sur une voiture, cela ne fait pas de mal de savoir à l’avance que quelque chose ne va pas avec l’élément qui nous sépare du sol. Il existe plusieurs modèles de ce type. Le premier est le Garmin Zumo, qui se connecte à l’unité de contrôle Garmin 390LM vendue séparément.

Une autre alternative est les bouchons d’oreille FOBO Bike 2, qui fonctionnent sans appareils supplémentaires. Les bouchons d’oreille se connectent directement à notre smartphone via Bluetooth et les données peuvent être interprétées depuis leur application native. Cela peut sembler être un produit cher, mais c’est beaucoup moins cher que d’obtenir l’équivalent Garmin.

Bouchons d’oreilles MotoSafe

Le bruit du vent à l’intérieur d’un casque de moto à vitesse d’autoroute peut facilement atteindre 100 décibels. Au fil du temps, cela peut être préjudiciable et entraîner une perte auditive permanente.

Et c’est là qu’intervient le grand débat. En France, il n’est pas légal de conduire avec des bouchons d’oreille, qu’ils aient ou non une suppression active du bruit. Cela ne veut pas dire qu’un tel produit n’est pas intéressant à la fois pour la pratique sportive de la moto — où il est pratiquement indispensable d’utiliser des protections — et pour nos compagnons dans le cas où nous nous déplaçons sur la route.

Cependant, dans les commentaires d’Amazon, de nombreux clients les utilisent pour la route. Ils donnent un coup de pouce à ce produit et déclarent qu’ils sont prêts à payer l’amende s’il les frappe afin de protéger leur audition. La santé auditive est un sujet récurrent dans les cercles de motards. Dans de nombreux pays, ces dispositifs de protection sont tout à fait légaux, même si la DGT espagnole fait généralement la sourde oreille à ces propositions. Il existe différentes variantes de ce produit, des bouchons d’oreille normaux aux versions avec un écouteur à suppression active du bruit.

Gonfleur de pneu Xiaomi

Portatif, compact et rechargeable. Que pourriez-vous demander de plus? Le gonfleur d’air de Xiaomi est un produit généralement associé à sa gamme de scooters, mais c’est l’outil parfait pour maintenir également les pneus d’une moto en parfait état.

Cette pompe de gonflage dispose d’un écran LED où l’on peut prérégler la pression avant de commencer à mettre de l’air dans le pneu. Il dispose d’une batterie de 2000 Ah, que vous pouvez charger avec n’importe quel chargeur mobile et peut gonfler jusqu’à 150 PSI.

Son prix n’est pas déraisonnable et ce n’est pas une mauvaise idée de le transporter dans le coffre de la moto ou dans un sac à dos lors de longs trajets au cas où nous en aurions besoin à un moment donné.

Traqueur GPS

Malheureusement, ce monde est plein de gens qui aiment aussi votre vélo. Les vols de deux-roues sont assez courants de nos jours, mais heureusement, nous avons maintenant des outils pour combattre les amis de l’extraterrestre.

Les localisateurs de motos sont vraiment bon marché compte tenu de l’argent qu’ils peuvent nous faire économiser. À partir de 30 euros environ, vous pouvez obtenir un modèle de base. Selon vos besoins, vous pouvez évoluer vers plus.

Le premier appareil que nous allons vous montrer est le SinoTrack ST-907 Mini. Il fonctionne avec une carte SIM que vous devez acheter séparément, bien que nous vous ayons déjà dit qu’il existe des moyens très bon marché d’en obtenir une.

Cet équipement nécessite une installation et permet d’éteindre le moteur de la moto depuis l’application téléphone. Dès que vous détectez que votre moto s’éloigne de l’endroit où vous l’avez garée, le système vous avertira et vous pourrez éteindre le moteur à distance et détecter sa position. Ce modèle vaut environ 30 euros et peut également être installé dans les voitures.

D’autre part, nous avons le Winnes GPS, qui a un format portable. Ce dispositif est beaucoup plus simple et ne nécessite pas d’intervention dans le véhicule. Sur une moto, nous le placerons dans le coffre intérieur et le GPS donnera un signal de l’emplacement. Dans les véhicules plus gros comme une voiture, il peut être collé au châssis grâce au fait que l’un des côtés est entièrement recouvert d’aimants.

Comme le modèle précédent, il fonctionne avec une carte SIM. L’idéal est d’en acheter un prépayé et de le recharger au fur et à mesure que le forfait de données est épuisé.

support pour smartphone

Actuellement, nous nous localisons généralement sur les routes à l’aide de notre smartphone au lieu d’utiliser un GPS spécifique. Lorsque nous partons en voiture, l’accompagnement nous importe assez peu. Les aimants typiques qui font l’affaire sont devenus à la mode et ils sont très bon marché. Mais sur le vélo, on ne peut pas jouer. Si le mobile tombe alors que le véhicule est en mouvement, il est normal qu’il finisse en morceaux.

Un support sécurisé pour votre mobile est le Lamicall. Il saisit le guidon de la moto avec une grande force et encapsule l’appareil, évitant les vibrations et protégeant les bords. Ce modèle fonctionne tant que votre mobile mesure entre 4,7 et 6,8 pouces. Le support vous permet de tourner le terminal très confortablement, ainsi que de libérer rapidement le téléphone au cas où nous aurions besoin d’utiliser le mobile lorsque nous sommes garés.

Les liens vers Amazon dans cet article font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur leur vente (sans affecter le prix que vous payez). Néanmoins, la décision de les publier et de les ajouter a été prise, comme toujours, librement et selon des critères éditoriaux, sans répondre aux demandes des marques concernées.