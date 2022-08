Utilisez Apple Watch comme déclencheur à distance pour votre appareil photo iPhone

Une chose que je n’avais pas en tête lorsque je l’ai achetée : l’Apple Watch est une excellente télécommande pour l’appareil photo de l’iPhone, indispensable pour certaines situations de photographie et de tournage.

Ici, je vous donne un petit aperçu de la façon dont vous pouvez utiliser votre Apple Watch comme télécommande ingénieuse pour votre appareil photo iPhone. Pour photos et vidéos.

Ouvrez la télécommande sur l’Apple Watch

Vous pouvez le faire en ouvrant une application déjà installée sur votre Apple Watch. C’est ce qu’on appelle la caméra à distance. Le moyen le plus simple est de demander à Siri. Pour cela, appuyez sur la couronne digitale et dites « Ouvrir (la) caméra ». Cela ouvrira à la fois la télécommande de votre Apple Watch et l’appareil photo de votre iPhone connecté.

Vous pouvez également rechercher l’application dans la vue d’ensemble des applications de l’Apple Watch. L’icône est grise et représente une flèche pointant vers le faux déclencheur d’un appareil photo (voir image ci-dessus à gauche).

Quelles options offre la télécommande ?

Vous pouvez soit déclencher directement avec une minuterie de 3 secondes, soit appuyer sur les 3 points. Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous pouvez activer ou désactiver la minuterie, basculer entre les caméras avant et arrière et régler le flash, les Live Photos et le HDR.

Paramètres dans l’Apple Watch Les réglages dépendent du mode respectif

C’est tout pour les options de réglage sur l’Apple Watch. Vous contrôlez tout le reste dans l’application appareil photo. Si vous ne souhaitez pas utiliser l’appareil photo de votre iPhone, mais souhaitez plutôt passer à un autre mode, tel que vidéo, cinéma, portrait, vous devez sélectionner ce mode directement sur l’iPhone.

Cela ne fonctionne-t-il qu’avec l’application appareil photo d’Apple ?

De nombreuses applications de caméra d’autres fournisseurs ont également une application pour la montre que vous pouvez utiliser comme télécommande. Par exemple Camera+, Filmic Pro ou appareil photo reflex numérique. Et ce ne sont que quelques exemples. Vous pouvez voir si votre application de caméra préférée dispose également d’une application pour la montre dans l’App Store.

Pourquoi avez-vous besoin d’une télécommande pour l’application appareil photo iPhone ?

Une telle télécommande est très pratique. Par exemple, pour ne pas avoir à se précipiter sur l’espace libre pour une photo de groupe avant l’expiration du retardateur. Vous pouvez également vérifier avant de déclencher si la tête de l’oncle Karsten a été coupée.

Ou avec de longues expositions. L’utilisation d’une télécommande vous assurera de ne pas secouer la prise de vue lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

Egalement indispensable pour les vidéos de conclusion

Je trouve également mon Apple Watch indispensable comme télécommande pour mes vidéos de conclusion ici dans le blog tendance. En regardant la montre, je peux me positionner devant la caméra comme je le souhaite. Je peux évaluer la position et l’éclairage avant d’appuyer sur le déclencheur et je n’ai pas à basculer entre l’avant et l’arrière de l’iPhone.

J’ai commencé et terminé cette vidéo avec l’Apple Watch

En théorie, vous pouvez également placer votre iPhone dans un endroit pratique de la pièce et prendre une photo des personnes présentes de temps en temps sans qu’elles ne s’en aperçoivent. Cela peut donner lieu à de belles photos franches lors de réunions de famille, par exemple. En pratique, cependant, vous n’êtes pas autorisé à le faire sans en informer les personnes présentes. Alors faites le moi savoir – et démontez l’iPhone si quelqu’un n’est pas d’accord.

Utilisez-vous également votre Apple Watch comme télécommande pour l’appareil photo de votre iPhone ?

Pouvez-vous penser à d’autres exemples d’application ? Alors laissez un pourboire dans les commentaires.