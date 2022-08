Ubisoft révèle la configuration système requise et les fonctionnalités de Skull & Bones PC, y compris XeSS, DLSS et FSR

Quelque chose à espérer : après presque une décennie de développement, Skull & Bones d’Ubisoft a franchi une étape importante indiquant une sortie imminente – dévoilant la configuration système requise pour le PC. Lors de son lancement en novembre, il pourrait s’agir du premier jeu à inclure Nvidia DLSS, AMD FSR et Intel XeSS.

Jeudi, Ubisoft a partagé un aperçu de la configuration système requise et des fonctionnalités du PC pour son prochain jeu pirate sandbox Skull & Bones. C’est l’une des premières versions majeures à renoncer à le prise en charge des consoles de dernière génération, de sorte que ses exigences sur PC sont naturellement supérieures à celles auxquelles de nombreux utilisateurs peuvent être habitués.

De nombreux jeux AAA au cours des dernières années, y compris Spider-Man Remastered, ont répertorié la GTX 1060 – actuellement le GPU le plus populaire sur Steam – comme la carte recommandée pour jouer à 60 images par seconde en 1080p à des réglages élevés. Pour Skull & Bones, il et la Radeon RX 570 d’AMD sont le minimum pour un gameplay 1080p 30fps à des réglages bas. Pour 1080p 60fps à des réglages élevés, Ubisoft recommande un RTX 2070 ou un RX 5700 XT.

Fait intéressant, la principale caractéristique répertoriée par Ubisoft – 4K à 60 images par seconde avec des paramètres ultra, prend en compte DLSS et FSR. Ces algorithmes de reconstruction d’image augmentent considérablement les fréquences d’images avec une perte de qualité d’image minimale, mais la plupart des jeux qui les prennent en charge n’intègrent pas leurs effets dans la configuration système requise. À 4K, Ubisoft suggère un 3080 utilisant le mode équilibré DLSS (mise à l’échelle de 2227 x 1253) ou un 6800 XT utilisant le mode équilibré FSR (2259 x 1270) pour un gameplay à 60 ips. La mise en œuvre de l’éclairage global par ray tracing dans la version PC est probablement le principal moteur de ces exigences système strictes.

Ubisoft s’attend à ce que les utilisateurs disposent de 65 Go d’espace SSD gratuit pour Skull & Bones, ainsi que de 16 Go de RAM pour tout sauf la caractéristique la plus basse, qui ne recommande que 8 Go. Le reste des exigences est le suivant :

1080p 30fps Paramètres bas Processeur graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 (6 Go) / AMD Radeon RX 570 (4 Go)

Processeur : Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600 1080p 60fps Paramètres élevés Processeur graphique : Nvidia GeForce GTX 2070 (8 Go) / AMD Radeon RX 5700 XT (8 Go)

Processeur : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600 1440p 60fps Paramètres élevés Processeur graphique : Nvidia GeForce RTX 3070 (8 Go) / AMD Radeon RX 6800 (16 Go)

Processeur : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 5600X Paramètres 4K 60fps Ultra (préréglage équilibré DLSS/FSR) GPU : Nvidia GeForce RTX 3080 (10 Go) DLSS équilibré / AMD Radeon 6800 XT (16 Go) FSR équilibré

Processeur : Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X

Skull & Bones prendra également en charge XeSS, la vision d’Intel sur la reconstruction d’image qui fonctionne de manière similaire au DLSS. Cependant, il pourrait être facile de manquer XeSS dans la liste des fonctionnalités PC du jeu, car Ubisoft ne le mentionne que dans la description de la bande-annonce des caractéristiques PC sur YouTube.

Seuls quelques autres titres annoncent le prise en charge des trois méthodes de reconstruction, mais aucun n’a encore mis en œuvre les trois. Selon le moment où une mise à jour XeSS arrive sur des jeux comme Death Stranding ou Ghostwire : Tokyo, Skull & Bones pourrait être le premier, donnant enfin aux utilisateurs la possibilité d’une comparaison à trois.

Actuellement, seuls les GPU Arc d’Intel peuvent utiliser XeSS, mais la société prévoit d’apporter la fonctionnalité à d’autres matériels en utilisant l’instruction DP4a. L’Arc A380 d’entrée de gamme est disponible dès maintenant, tandis qu’Intel espère lancer des modèles haut de gamme comme l’A750 plus tard cette année.

Le jeu bac à sable en haute mer d’Ubisoft a connu un cycle de développement tumultueux de neuf ans qui comprenait de multiples retards et des changements importants dans sa structure. Il sera lancé le 8 novembre sur Epic Games Store, Ubisoft Connect, PlayStation 5, les consoles Xbox Series, Stadia et Amazon Luna.