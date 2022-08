Tesla envoie un cesser et s’abstenir au PDG derrière la vidéo de ses voitures frappant des mannequins de taille enfant

Dans le contexte: Elon Musk semble définitivement être un personnage qui aime ou déteste. Dan O’Dowd, fondateur du projet Dawn et PDG de Green Hills Software, qui a mené une campagne publique qualifiant de dangereux le logiciel Full Self-Driving (FSD) de Tesla, est l’un de ceux fermement ancrés dans ce dernier camp. Le dernier jab est une publicité virale montrant les véhicules roulant sur des mannequins de la taille d’un enfant en mode FSD. Il en est résulté une lettre de cessation et d’abstention du constructeur automobile, à laquelle O’Dowd a répondu en qualifiant Musk de « crybaby ».

The Dawn Project est une organisation lancée l’année dernière qui demande que les logiciels des systèmes critiques contrôlés par ordinateur soient remplacés par des alternatives impossibles à pirater qui n’échouent jamais. Il a sorti une publicité d’une page entière critiquant le programme bêta FSD de Tesla plus tôt en 2022, offrant 10 000 $ à la première personne qui pourrait nommer « un autre produit commercial d’une entreprise Fortune 500 qui a un dysfonctionnement critique toutes les 8 minutes ».

Le projet Dawn a poursuivi sa campagne plus tôt ce mois-ci en publiant une vidéo intitulée « Test Track – The Dangers of Tesla’s Full Self-Driving Software ». Il prétend montrer une Tesla en mode FSD en cours d’exécution sur des mannequins de taille enfant portant des vêtements pour enfants à 25 mph. O’Dowd dit que FSD est le pire logiciel de conduite autonome qu’il ait jamais vu et appelle le Congrès à le fermer.

Tesla a pris des mesures contre l’annonce. Il a envoyé une lettre de cesser et de s’abstenir le 11 août à O’Dowd exigeant que la vidéo, qu’il qualifie de diffamatoire et de fausse représentation, soit supprimée. Il a également demandé à O’Dowd de publier une rétractation publique et d’envoyer tout le hardware de la vidéo à Tesla dans les 24 heures suivant la réception de la lettre.

O’Dowd a répondu à la lettre dans un long article de blog appelant Musk « juste un autre pleurnichard caché derrière la jupe de son avocat ».

Maître Scammer Musk menace de me poursuivre en justice pour une publicité télévisée. Il s’avère que Mr Free Speech Absolutist n’est qu’un pleurnichard de plus se cachant derrière la jupe de son avocat. Je suppose que j’ai blessé ses pensées spirituelles. Maintenant le lâche @Elon Musk se déchaîne, envoyant des pions pour combattre son combat.https://t.co/Sbawi2rmDI pic.twitter.com/VZ7cMQR4AO — Dan O’Dowd (@RealDanODowd) 25 août 2022

De nombreuses personnes et publications ont souligné ce qui semble être des défauts dans la vidéo d’O’Dowd; Electrek met en évidence plusieurs incohérences apparentes.

Green Hills Software développe des systèmes d’exploitation et des outils de programmation pour les systèmes embarqués ; son système d’exploitation en temps réel et d’autres logiciels de sécurité sont utilisés dans les véhicules iX de BMW et d’autres de divers constructeurs automobiles. L’entreprise développe également son propre logiciel de conduite autonome.

Musk a tweeté une réponse au blog d’O’Dowd avec un emoji d’une chauve-souris, un caca et le mot « fou ».

🦇’ fou – Elon Musk (@elonmusk) 25 août 2022

Le mois dernier, le département californien des véhicules à moteur a déposé une plainte contre les allégations de driver automatique et de conduite autonome de Tesla, alléguant que la société avait fait des déclarations « fausses ou trompeuses » dans des publicités sur son site Web concernant ses programmes d’assistance à la conduite.