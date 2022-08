Fuite des scores AMD Ryzen 5 7600X et Ryzen 7 7700X Cinebench R23

Pourquoi c’est important : Un leaker hardware a tweeté les supposés scores monocœur Cinebench R23 pour les prochains Ryzen 5 7600X et Ryzen 7 7700X, et les choses semblent prometteuses pour AMD. Non seulement la série 7000 échange des coups avec Alder Lake d’Intel, mais elle pourrait potentiellement donner aux prochaines puces Raptor Lake une course pour leur argent.

Fuite hardware Greymon55 a tweeté les scores Cinebench R23 monocœur pour les prochains processeurs Ryzen 5 7600X et Ryzen 7 7700X. Il affirme que dans le test monocœur, le 7600X obtient un score de 1900 à 1999, tandis que le 7700X obtient un score de 2000 à 2099.

Avec l’augmentation des vitesses de fréquence et de l’IPC (instructions par cycle) de Ryzen 7000, nous constatons une augmentation saine des performances par rapport à la série Ryzen 5000 vieille de près de deux ans, ces deux processeurs Raphael de milieu de gamme surpassant confortablement n’importe quelle puce de la série 5000 avec des marges de plus de 25%.

Il s’agit d’une amélioration notable d’un seul cœur de Zen 3 à Zen 4, mais une comparaison tout aussi intéressante est avec Alder Lake de 12e génération d’Intel et Raptor Lake de 13e génération à venir.

Nous pouvons voir les 7600X et 7700X correspondre et potentiellement battre Alder Lake, le 7700X surpassant le 12700K et se tenant debout contre le phare 12900K dans les benchmarks monocœur. Lorsque nous jetons Raptor Lake dans le mélange – toutes les références divulguées, probablement des premiers échantillons bien sûr – les choses semblent légèrement plus favorables pour Team Green. Les 7600X et 13600K semblent être au coude à coude, tandis que le 13700K devance le 7700X d’environ 5%. Même s’il s’agit d’une petite victoire pour Intel, il semble que Zen 4 sera plus compétitif en termes de performances monocœur.

Les benchmarks multicœurs pourraient brosser un tableau différent, car le nombre de cœurs reste le même sur les SKU Ryzen 7000, tandis qu’Intel continuera à utiliser son architecture hybride sur Raptor Lake, combinant des cœurs de performance avec des cœurs d’efficacité pour un plus grand nombre de cœurs.

Ryzen 7000 présentera la toute nouvelle plate-forme AM5, avec mémoire DDR5 et prise en charge PCIe 5.0 prête à l’emploi. Bien qu’il s’agisse de fonctionnalités intéressantes, cela représente un coût d’entrée plus élevé, car les utilisateurs devront acheter une nouvelle carte mère de la série 600 et une mémoire DDR5. Les fuites de prix semblent indiquer que les références Ryzen 7000 seront également plus chères que leurs homologues Ryzen 5000.

AMD devrait dévoiler la série Ryzen 7000 à 19 h HE le lundi 29 août via une diffusion en direct. À tout le moins, nous pouvons nous attendre à avoir des éclaircissements sur les caractéristiques, alors qu’il reste à voir si AMD révélera les prix à ce moment-là. La date de sortie actuelle prévue est le 27 septembre, qui se trouve être le même jour qu’Intel doit annoncer ses processeurs Raptor Lake de nouvelle génération.