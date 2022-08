Les iPhones d’Apple représentent la moitié de tous les smartphones haut de gamme vendus en Chine

Dans le contexte : Apple a rencontré plus de succès en Chine que la plupart des entreprises américaines, en particulier dans le segment des smartphones haut de gamme où Cupertino représente près de la moitié de toutes les ventes du pays. Le fait d’avoir une si grande part du plus grand marché mondial de la téléphonie a longtemps été cité comme la raison pour laquelle Apple se plie souvent au gouvernement autoritaire chinois.

Comme l’a rapporté le South China Morning Post, Apple s’est emparé de 46 % du segment des smartphones haut de gamme en Chine (combinés vendus à plus de 400 dollars) au deuxième trimestre grâce aux fortes ventes d’iPhone 13, selon Counterpoint Research. C’est une augmentation de 3 % par rapport à la même période un an plus tôt.

C’était encore une meilleure nouvelle dans le segment ultra haut de gamme des smartphones à 1 000 $ ou plus, qui a vu les ventes d’iPhone augmenter de 147 % d’une année sur l’autre. Ce fut également un excellent trimestre pour Samsung, qui a vu ses ventes bondir de 133 % en glissement annuel au cours de la même période.

« Tous les deux [Apple and Samsung] ont bénéficié du déclin de Huawei et de l’évolution des tendances d’achat vers les téléphones haut de gamme en Chine », a déclaré Zhang Mengmeng, analyste chez Counterpoint.

La Chine a longtemps été le deuxième client d’Apple après les États-Unis, et Cupertino s’appuie sur son industrie manufacturière. Au cours de l’escalade de la guerre commerciale entre les deux pays en 2019, lorsque Donald Trump a ajouté Huawei à une liste noire commerciale et a imposé des milliards de dollars de droits d’importation sur les produits chinois, on craignait que la nation asiatique ne riposte en interdisant la production d’appareils Apple, un décision qui aurait pu faire chuter les bénéfices de l’entreprise de 30 %.

On pense que l’ampleur des ventes d’iPhone en Chine, un pays qui, selon Statista, comptait près d’un milliard d’utilisateurs de smartphones l’année dernière, explique pourquoi Apple acquiesce souvent aux demandes du gouvernement. Il a précédemment supprimé les VPN, les applications de protestation et les applications d’actualités de son App Store en raison du contenu illégal en Chine.

Un rapport de décembre dernier affirmait que le PDG Tim Cook avait signé un accord secret de cinq ans d’une valeur de 275 milliards de dollars avec des responsables chinois en 2016 qui verrait Cupertino investir dans le développement économique et technologique du pays. En échange, les opérations et les services d’Apple ne seraient pas soumis au même test réglementaire approfondi que les agences chinoises imposent souvent aux entreprises étrangères.

Le rapport de Counterpoint note également que Huawei, autrefois le plus grand fournisseur de smartphones en Chine, continue de perdre du terrain dans son pays d’origine en raison des sanctions américaines. L’entreprise continue de perdre de l’argent malgré la diversification de son portefeuille de produits. La part de marché de Huawei en Chine est tombée à 11 %, le faisant passer de la deuxième à la troisième place. Vivo, quant à lui, a sauté dans l’espace laissé par Huawei et s’est hissé en deuxième position. Honor était quatrième, suivi de Xiaomi et Oppo.