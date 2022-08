Qu’est-ce que le shadowban sur Instagram ?

Les réseaux sociaux ne sont pas statiques. Ses fonctionnalités et algorithmes évoluent. Leurs règles évoluent également pour aboutir à un écosystème dans lequel ils nous maintiennent accrochés de plus en plus longtemps. Lorsque de nouveaux changements sont appliqués dans un réseau social comme Instagram, il y a toujours des utilisateurs qui font de leur mieux pour les ignorer. Si nous enfreignons les règles d’Instagram, le réseau finira par supprimer notre compte, ce qu’on appelle une interdiction. Cependant, il existe une autre mesure qui devient de plus en plus populaire, connue sous le nom de shadowban. Est-ce réel ou est-ce une légende urbaine ?

En quoi un ban est-il différent d’un shadowban ?

Dans le jargon informatique, le fait qu’un compte ou un profil finisse par être éliminé pour avoir enfreint les règles s’appelle un « bannissement ». Ce terme ne s’applique pas qu’aux réseaux sociaux, puisqu’il existait déjà dans les forums et même dans les jeux en ligne. Le mot vient de l’anglais ban qui indique interdiction.

Dans une interdiction à vie, votre compte est verrouillé ou supprimé du serveur. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles un modérateur – ou un automatisme de modération – décide de vous expulser d’une communauté. De la violation des règles à la réception d’un signalement massif par des personnes qui ne vous aiment pas.

Cependant, certains réseaux sociaux sanctionnent des pratiques qui ne sont pas licites, mais qui ne sont pas suffisamment graves pour expulser l’utilisateur. C’est à ce moment-là que l’on commence à parler du shadowban, un concept que beaucoup considèrent comme un mythe.

Qu’est-ce que le shadowban ?

Le shadowban est un type d’interdiction silencieuse qui s’applique à ceux qui enfreignent certaines règles ou abusent des outils d’une plateforme pour en profiter.

Fondamentalement, le shadownban transforme l’utilisateur en une sorte de fantôme. Vos publications cesseront d’avoir autant d’impact et vous perdrez presque tout l’engagement.Vos interactions avec les autres utilisateurs chuteront drastiquement. Et le pire, c’est que l’utilisateur ne sera jamais averti qu’il a un shadowban. Cette condition peut apparemment être inversée avec le temps et un bon comportement.

Pour quelles raisons puis-je être shadowbanned sur Instagram ?

Il y a plusieurs raisons que de nombreux utilisateurs ont découvertes. Instagram n’a jamais commenté le shadowbanning, il n’y a donc pas non plus de guide officiel pour faire la lumière là-dessus. Cependant, voici quelques pratiques qui peuvent mener à un shadowban :

Achat de followers

Dépasser le nombre de likes quotidiens

Automatiser le compte avec des bots

Vous utilisez des hashtags non pertinents par système pour attirer l’attention.

Suivez et désabonnez-vous des comptes sur de courtes périodes pour gonfler le nombre d’abonnés.

Sauter certains points des termes et conditions d’Instagram.

Le shadowban est-il réel ou est-ce une légende urbaine ?

Certains experts des réseaux sociaux affirment que ce shadowban sur des réseaux comme Instagram est un mythe. Selon eux, un compte qui compte des milliers de followers et moins de 100 likes dans une publication n’a pas de condition particulière, mais plutôt que le réseau social ne fonctionne pas bien. Cependant, ici, nous pourrions entrer dans le débat pour savoir s’ils ont raison ou si ce qu’ils veulent, c’est que nous les embauchions pour que ce soient eux qui résolvent le scrutin pour nous.

En tout cas, dans d’autres réseaux sociaux, le shadowban existe et vous pouvez le voir de vos propres yeux. Twitter, par exemple, a tendance à masquer les réponses dans les fils de discussion lorsque le profil a tendance à commenter des choses non pertinentes. Et surprise, vous n’avez jamais entendu l’équipe officielle parler de la technique shadowban.