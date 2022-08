Les écrans de jeu HyperX Armada sont livrés avec un support de bureau et un bras de moniteur prêts à l’emploi

En bref : HyperX, la division HP axée sur les jeux, fait son entrée sur le marché des moniteurs de jeu avec le lancement de deux modèles IPS de milieu de gamme sous la nouvelle marque Armada. L’Armada 25 dispose d’un panneau FHD 24,5 pouces 240 Hz et coûte 449,99 $, tandis que l’Armada 27 à 499,99 $ est équipé d’un écran QHD 165 Hz 27 pouces. Les deux modèles devraient être commercialisés le mois prochain.

Les nouveaux moniteurs de jeu Armada d’HyperX semblent être assez normaux, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il n’y a pas d’éclairage RVB sophistiqué qui brille par le dessous ou l’arrière, et les caractéristiques ne briseront aucun record de performances d’affichage. Cependant, HyperX essaie de différencier ces modèles sur un marché très encombré en incluant un support de bureau et un bras ergonomique prêts à l’emploi.

Au lieu d’un support de moniteur traditionnel, qui prend généralement plus de place, l’Armada 25 et l’Armada 27 peuvent être fixés sur le support de bureau fourni, qui prend en charge les supports de serrage en C et d’œillets. Il dispose également d’un système de libération rapide pour ajouter ou supprimer des écrans d’une simple pression sur un bouton.

Le support de jeu est compatible avec les écrans jusqu’à 32 pouces et pesant jusqu’à 9 kg. Il sera également vendu séparément pour 109,99 $ et peut prendre en charge jusqu’à 4 écrans de 25 pouces ou deux écrans de 27 pouces. Pendant ce temps, un bras de montage supplémentaire / moniteur coûtera 79,99 $.

En termes de caractéristiques, l’Armada 25 dispose d’un panneau IPS 240 Hz 1080p ultra-rapide, tandis que le plus grand Armada 27 a un écran 1440p avec un taux de rafraîchissement inférieur (mais toujours assez rapide) de 165 Hz. Les deux moniteurs ont un rapport d’aspect de 16: 9, des angles de vision de 178 degrés et une luminosité maximale médiocre de 400 nits, aidés par un revêtement de surface mat pour une visualisation plus claire.

HyperX note également un temps de réponse GtG de 1 ms (avec OD) pour les deux modèles et la compatibilité Nvidia G-Sync pour les jeux à taux de rafraîchissement variable. La connectivité est également identique sur les deux moniteurs. Il y a un seul port DP 1.4 et deux ports HDMI 2.0. Notamment, le prise en charge audio est absente de la liste des caractéristiques, sans mention de haut-parleurs intégrés ou d’une socket jack 3,5 mm.

Les moniteurs de jeu HyperX Armada et les accessoires de montage devraient être disponibles aux États-Unis le mois prochain. Les deux modèles seront couverts par une garantie de deux ans.