Émulez PlayStation 5 sur Windows de plus près chaque jour avec ce logiciel

La génération actuelle de consoles ne fait que commencer. Et à chaque fois qu’une nouvelle plateforme de jeu vidéo sort, des programmeurs et des hackers du monde entier se mettent au travail pour décrypter le fonctionnement de ces machines et créer leurs propres émulateurs. La plupart des émulateurs qui sont annoncés pendant la vie d’une console finissent comme des projets abandonnés, et seuls quelques-uns finissent par survivre. Cette semaine, nous avons vu les progrès de KyTy, un émulateur PlayStation 5 qui se veut le plus intéressant de cette génération.