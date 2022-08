‘Dune: Awakening’ est un MMO de survie en monde ouvert qui se déroule sur Arrakis

Dans le contexte: Cela fait un moment qu’une nouvelle franchise de science-fiction a pris d’assaut le monde, mais le redémarrage de Dune en 2021 a certainement atteint ce cap. Après avoir gagné plus de 400 millions de dollars au box-office (avec un budget de seulement 165 millions de dollars), Dune a étendu son influence à l’industrie du jeu, grâce au partenariat exclusif du développeur Funcom avec Legendary Entertainment.

Alors que les jeux sous licence de film n’ont pas la meilleure réputation dans l’industrie du jeu (historiquement parlant), Funcom a prouvé qu’ils savaient ce qu’ils faisaient avec Dune : Spice Wars. Spice Wars a été lancé pour la première fois dans Early Access en avril en tant que titre de stratégie 4X situé, vous l’avez deviné, dans l’univers Dune. La planète emblématique d’Arrakis, pour être précis. Dans Spice Wars, les joueurs prennent le contrôle de l’une des quatre factions d’Arrakis – House Atreides, House Harkonnen, The Smugglers et the Fremen – dans une bataille féroce pour la suprématie.

Si les jeux de stratégie ne sont pas votre tasse de thé, ne perdez pas espoir du côté des jeux de la franchise Dune. Funcom a annoncé hier un tout nouveau projet à la Gamescom : Dune : Awakening. Comme Spice Wars, Awakening aura lieu sur Arrakis, mais contrairement à Spice Wars, le jeu sera un MMO de survie en monde ouvert.

Le projet semble ambitieux, c’est le moins qu’on puisse dire. La page Steam officielle promet d’offrir une version vaste et transparente d’Arrakis partagée par « des milliers de joueurs », bien qu’elle ne précise pas si ces joueurs seront répartis sur plusieurs serveurs ou non.

La page du magasin Steam fait également allusion à la construction de camps et de « forteresses », à une sorte de fonction de maintenance de la combinaison, aux attaques de vers de sable et à la possibilité de déployer votre propre moissonneuse pour recueillir l’épice de Dune. Vous affronterez d’autres joueurs à pied, dans des véhicules ou vous envolerez dans les emblématiques ornithoptères ressemblant à des colibris de Dune. Apparemment, vous pouvez même créer votre propre faction et débloquer des « capacités puissantes » grâce à la consommation d’épices.

Comme nous l’avons dit, Dune: Awakening semble assez ambitieux – et, si l’on en croit le lancement moyen d’un MMO, c’est peut-être un jeu impossible à créer au lancement. Il n’est pas rare que les jeux de survie à l’échelle épique, ou les MMO en général, sortent dans un état léger, puis s’améliorent avec le temps. Nous ne disons pas que ce sera le cas ici, mais un certain scepticisme est toujours justifié avec des jeux qui font de grandes promesses avant la sortie.

Funcom n’a pas encore annoncé de date de sortie ni révélé de séquences de gameplay. Jusqu’à présent, nous n’avons qu’une bande-annonce thématique dans laquelle un homme équipé d’un stillsuit (et fan d’épices, à en juger par la couleur de ses yeux) saute vers un ver de sable émergent et un site Web avec quelques versions d’art conceptuel.

Vous pouvez vous inscrire à la version bêta de Dune: Awakening sur le site Web de Dune Games, si vous le souhaitez. Espérons que nous en saurons tous plus sur Awakening l’année prochaine, au plus tard.