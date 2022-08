La souris de jeu Basilisk V3 Pro contient toutes les cloches et sifflets de Razer pour 199,99 $

En un mot : la Basilisk V3 Pro est la souris la plus riche en fonctionnalités et la plus avancée de Razer à ce jour. Ce nouveau modèle sans fil ressemble assez au Basilisk V3 standard, 100 $ moins cher. Cependant, le capteur a été mis à niveau du Focus + 26K DPI déjà fou au 30K Focus Pro qui se trouve à l’intérieur du DeathAdder V3 Pro récemment lancé par Razer. Le dernier Basilisk présente également des améliorations mineures ailleurs, notamment des commutateurs plus récents, plus de sous-éclairage RVB et une option de taux d’interrogation de 4 000 Hz.

À lui seul, le nouveau Razer Basilisk V3 Pro coûte 159,99 $. Bien que ce soit encore une somme assez élevée, les joueurs avec de l’argent brûlant un trou dans leur poche peuvent se tourner vers l’ensemble souris + station de chargement sans fil à 199,99 $ pour l’expérience ultime de la souris de jeu Razer. Ce nouvel accessoire optionnel, appelé Mouse Dock Pro, coûte 69,99 $ s’il est acheté séparément et permet au Basilisk V3 Pro de libérer tout son potentiel.

La station d’accueil sans fil est livrée avec une rondelle magnétique qui se place sous la souris et lui permet de s’adapter/de se charger en toute sécurité sur la station d’accueil ou sur toute autre source de charge compatible Qi. Si vous perdez d’une manière ou d’une autre la rondelle magnétique amovible, Razer vous vendra un remplacement pour 19,99 $. De plus, la station d’accueil dispose d’un émetteur-récepteur intégré qui permet à la souris d’atteindre un taux d’interrogation de 4 000 Hz.

Razer proposait auparavant cette fonctionnalité sur le DeathAdder V3 Pro récemment lancé via le dongle sans fil HyperPolling en option à 29 $. Ce dernier accessoire peut également être utilisé avec cette souris.

En ce qui concerne le Basilisk V3 Pro lui-même, ce nouveau modèle comprend les commutateurs optiques Gen-3 de Razer, un éclairage sous-lumineux Chroma RGB à 13 zones, une molette inclinable HyperScroll à 4 directions avec modes crantés et à rotation libre, 11 boutons programmables, Bluetooth et HyperSpeed ​​Wireless prise en charge (avec connectivité multi-appareils), ainsi qu’une entrée filaire via le câble Speedflex Type C de Razer.

La durée de vie de la batterie est officiellement évaluée à 90 heures sur la connectivité Razer HyperSpeed. Cependant, comme avec le DeathAdder V3 Pro, attendez-vous à une pénalité notable si vous avez activé le taux d’interrogation de 4K Hz.

À 112 g, le Basilisk V3 Pro pour droitier est 11 g plus lourd que l’ancien modèle filaire, et est également en avance en termes de vitesse de suivi (750 ips contre 650 ips), d’accélération maximale (70 G contre 50 G) et a un cycle de vie de Switch plus élevé. de 90 millions de clics contre 70 millions sur le Basilisk V3 standard. Le nouveau modèle est actuellement disponible sur le site officiel de Razer et sera plus largement disponible plus tard ce mois-ci.