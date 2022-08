Un dénonciateur de Twitter accuse l’entreprise de mentir sur ses politiques de sécurité et ses faux comptes

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Twitter est confronté à plus de problèmes dans sa bataille juridique avec Elon Musk après qu’un lanceur d’alerte a affirmé que les dirigeants de l’entreprise avaient trompé les régulateurs fédéraux et son propre conseil d’administration sur la manière dont il protège les données des utilisateurs, les mesures de sécurité et sa capacité à lutter contre les comptes de spam.

Le Washington Post et CNN rapportent tous deux que les accusations proviennent de plaintes déposées auprès de la Securities and Exchange Commission, de la Federal Trade Commission et du ministère de la Justice par l’ancien chef de la sécurité de Twitter, Peiter Zatko, surnommé « Mudge ».

Zatko afirme dans les plaintes qu’il « a été témoin d’un cadre supérieur se livrant à des communications trompeuses et/ou trompeuses affectant les membres du conseil d’administration, les utilisateurs et les actionnaires » à plusieurs reprises en 2021 et que le PDG Parag Agrawal lui a demandé de fournir des documents faux et trompeurs.

Zatko appelle également le tweet d’Agrawal indiquant que la société est « fortement incitée à détecter et à supprimer autant de spam que possible, chaque jour » un « mensonge ».

JUST IN – Le stock de Twitter chute de plus de 5% au milieu d’allégations de lanceurs d’alerte. pic.twitter.com/WRK21KIPHz — Disclose.tv (@disclosetv) 23 août 2022

L’une des allégations est que Twitter a violé son accord de 2011 avec la FTC, qui découlait d’accusations pour avoir trompé les consommateurs et mis leur vie privée en danger en ne protégeant pas leurs informations personnelles. Une partie du règlement était que Twitter maintient un plan de sécurité complet, mais Zatko affirme que la moitié des 500 000 serveurs de l’entreprise utilisaient des logiciels obsolètes et vulnérables et que les dirigeants ont caché aux administrateurs des informations sur le nombre de violations et le manque de protection des données des utilisateurs. .

Zatko affirme également que des milliers d’employés de Twitter avaient toujours un large accès aux systèmes de la plate-forme et que leur accès n’était pas suffisamment surveillé. « Presque tous les employés ont accès à des systèmes ou à des données auxquels ils ne devraient pas accéder », indique la plainte.

Il y a aussi une référence au nombre de comptes de spam sur Twitter, ce qui, selon la société, représente moins de 5 % de tous les comptes. Zatko affirme que le responsable de l’intégrité du site de Twitter a déclaré que la société ne savait pas combien de faux comptes se trouvaient sur la plate-forme et qu’elle ne souhaitait pas connaître le nombre exact, car cela nuirait probablement à l’image publique et au cours de l’action de Twitter.

Donc, la prévalence du spam *a été* partagée avec le conseil, mais le conseil a choisi de ne pas le divulguer au public… pic.twitter.com/lXk48TFZL1 – Elon Musk (@elonmusk) 23 août 2022

Elon Musk, bien sûr, a renoncé à son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars à cause de la controverse sur le comptage des spams. L’homme le plus riche du monde fera sans aucun doute référence à la plainte comme preuve dans son prochain procès contre Twitter.

« Nous avons déjà émis une assignation à comparaître pour M. Zatko, et nous avons trouvé sa sortie et celle d’autres employés clés curieux à la lumière de ce que nous avons trouvé », a déclaré à CNBC l’avocat de Musk Alex Spiro de Quinn Emanuel.

Un porte-parole de Twitter a déclaré que Zatko avait été licencié en janvier de cette année pour « un leadership inefficace et de mauvaises performances ».

« Ce que nous avons vu jusqu’à présent est un faux récit sur Twitter et nos pratiques en matière de confidentialité et de sécurité des données qui est truffé d’incohérences et d’inexactitudes et manque de contexte important. Les allégations et le timing opportuniste de M. Zatko semblent conçus pour attirer l’attention et infliger des dommages à Twitter. , ses clients et ses actionnaires. La sécurité et la confidentialité sont depuis longtemps des priorités à l’échelle de l’entreprise chez Twitter et continueront de l’être », a poursuivi le porte-parole.

Reuters écrit qu’à la suite des plaintes rendues publiques, Twitter combine désormais son équipe d’expérience en matière de santé, qui travaille à réduire la désinformation et le contenu préjudiciable, avec l’équipe de service Twitter, qui est chargée d’examiner les profils signalés par les utilisateurs et de supprimer les comptes de spam. .