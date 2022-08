La build 25182 inclut une option qui charge la barre des tâches plus tôt.

La semaine dernière, nous avons présenté la Build 25182 avec très peu de nouveautés. Mais comme vous le savez, l’équipe Windows Insider inclut des actualités, mais celles-ci sont désactivées par défaut. Il est nécessaire d’utiliser un outil appelé ViveTool et d’activer les options depuis le Terminal Windows. Voyons en quoi consiste cette nouvelle option.

Windows 11 chargerait la barre des tâches plus tôt, mais sans animations

Les animations donnent au système d’exploitation une certaine élégance lorsqu’il s’agit de faire les choses. De plus, il apparaît moins brouillon et plus attractif pour les utilisateurs. Mais on sait aussi qu’au sein de ces animations on cherche aussi à camoufler les temps d’attente. Chez Microsoft il semble qu’ils veuillent proposer un chargement instantané de la barre des tâches et on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

Quelque chose d’intéressant dans la version 25182 – l’activation de l’ID 39751186 accélère le chargement de la barre des tâches (l’animation est plus rapide et moins fluide lorsqu’elle est activée). Voici une vidéo : pic.twitter.com/YAX2HoWYE4 -PhantomOcean3💙💛 (@PhantomOfEarth) 22 août 2022

Il est fortement recommandé par les Netcost-Security de ne pas le faire si vous ne savez pas ce que vous faites. De plus, avant de faire quoi que ce soit, vous devriez faire une sauvegarde car ce sont des commandes qui pourraient endommager votre PC si vous ne faites pas la bonne chose.

Comment activer un chargement plus rapide dans Windows 11 build 25182 ?

Téléchargez Vive Tool depuis son référentiel sur GitHub.

Extrayez les fichiers où cela vous convient, par exemple C:\Vive.

Démarrez Windows Terminal en tant qu’administrateur et passez au profil d’invite de commande.

Accédez au dossier Vive à l’aide de la commande CD. Par exemple, CD C:\Live.

Tapez vivetool /enable /id:39751186 et appuyez sur Entrée.

Redémarrez l’Explorateur Windows pour voir les paramètres en action.

Pour annuler les modifications, utilisez vivetool /disable /id:39751186

Après avoir activé le paramètre, vous remarquerez que la barre des tâches se lance plus rapidement, mais sans son animation par défaut. Nous ne savons pas si c’est intentionnel ou juste un effet secondaire des expériences de Microsoft. Vous pouvez essayer les deux variantes et décider par vous-même laquelle fonctionne le mieux.