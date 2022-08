La carte graphique Intel Arc A380 arrive avec un prix de 139 dollars

Si vous avez besoin d’une carte graphique bon marché et intéressante, il semble que très bientôt vous aurez une option de plus. Intel vient d’entrer sur le marché des cartes graphiques pour concurrencer Nvidia ou AMD et il le fait à tous les niveaux. Maintenant, deux mois après sa présentation officielle, sa carte graphique la plus basique arrive aux États-Unis.

ASRock présente l’Intel Arc A380 pour seulement 139 $

L’Intel Arc A380 n’est actuellement disponible que chez ASRock, du moins pour le moment. Il dispose d’un seul ventilateur avec prise en charge de zéro dB (le ventilateur ne s’éteint que pendant les charges légères), de 6 Go de mémoire GDDR6 et d’une connectivité PCIe 4.0. Les ports incluent trois DisplayPort 2.0 et un seul HDMI 2.0.

AS Rock Challenger A380 GPU Alchimiste Intel ACM-G11 La fréquence 2250MHz Cœurs Xe / Cœurs FP32 8 / 1024 Mémoire 6 Go de mémoire GDDR6

96 bits, 15,5 Gbit/s ports 3x DisplayPort 2.0

1xHDMI 2.0 Du pouvoir 75W Réfrigération Un ventilateur avec prise en charge de 0 dB Prix 139 $

L’ASRock Challenger Arc A380 est une carte graphique bas de gamme à partir de 139 $ chez Newegg. Cela indique que les utilisateurs ne doivent pas s’attendre à grand-chose en termes de jeu haute fidélité. Ce GPU est en concurrence avec d’autres cartes graphiques abordables d’AMD et de Nvidia, telles que la Radeon RX 6400 et la GeForce GTX 1650.

Ceux qui gardent un œil sur l’Intel Arc A380 doivent également garder à l’esprit le fait qu’il nécessite un processeur et une carte mère compatibles avec la barre redimensionnable. Cela indique que la carte graphique fonctionnera sur les systèmes équipés de processeurs Intel de 10e génération et plus récents (cartes mères Intel séries 400, 500 et 600) et de processeurs AMD Ryzen 3000 et plus récents (cartes mères AMD X570).