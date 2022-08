La mise à jour de Windows 11 2022 commence à être promue parmi les initiés

Apparemment, Microsoft prévoit d’appeler la prochaine version de Windows 11 (22H2) la « Mise à jour 2022 ». Aujourd’hui, dans l’application Recommandations, si nous avons le système d’exploitation en anglais, nous pouvons voir que le « Mise à jour Windows 11 2022. »

Windows 11 2022, simplifiant les noms des mises à jour

Vous utilisez maintenant la mise à jour Windows 11 2022 ! Lisez la suite pour découvrir les nouvelles fonctionnalités et configurer les choses à votre goût»dit le message de l’application Get Started de Microsoft.

Étant donné que Windows 11 est un système d’exploitation entièrement nouveau, il n’était pas clair comment Microsoft allait nommer les mises à jour majeures qui arrivent chaque année à l’automne. La dernière mise à jour de son prédécesseur s’appelait « Mise à jour Windows 10 novembre 2021 », mais Microsoft simplifie apparemment sa convention de dénomination pour les mises à jour majeures de son nouveau système d’exploitation avec une « mise à jour Windows 11 2022 » légèrement plus courte.

Selon un rapport précédent, Microsoft pourrait commencer à déployer cette mise à jour dès le 20 septembre 2022. Nous verrons ce qui se passera, mais vous pouvez essayer la prochaine version de Windows 11 maintenant en rejoignant l’anneau Release Preview du programme Insider, et nous vous donnerons notre avis en détail.

Il semble que le nom choisi corresponde à la stratégie de Microsoft. Il s’agit d’une mise à jour annuelle sans grande pertinence. Lorsque des mises à jour majeures doivent être annoncées, elles le feront en conséquence. Il semble que l’équipe dirigée par Panos Panay veuille se passer des présentations à la mode et se concentrer davantage sur le travail sur lesdites mises à jour. Nous verrons si le résultat convainc les utilisateurs et incite davantage de personnes à faire le saut vers Windows 11.

Nous avons adoré le travail effectué avec cette mise à jour et nous espérons qu’à l’avenir, ils continueront sur la même voie. Surtout la zone tactile est beaucoup plus soignée et pour les appareils 2 en 1 c’est très intéressant. Nous espérons également pouvoir travailler officiellement avec les applications Android, même si nous devrons encore attendre un peu plus longtemps.