Les travailleurs d’Apple lancent une pétition contre le mandat de retour au travail

Dans le contexte : Le mandat de retour au travail s’avère être le sujet brûlant de l’industrie technologique, de nombreux employés résistant aux appels pour revenir au bureau après plus de deux ans de travail à domicile. Apple est l’un des géants de l’industrie qui subit cette indignation alors que le personnel pétitionne contre les plans de retour au travail le mois prochain.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a envoyé la semaine dernière une note de service à tous les employés les informant qu’ils devaient retourner au bureau au moins trois jours par semaine à partir du 5 septembre. Les travailleurs devaient se présenter les mardis et jeudis, avec un troisième jour pour varier. en fonction de chaque équipe – un plan précédent prévoyait des employés venant les lundi, mardi et jeudi. Cook a déclaré dans la note de service qu’il souhaitait préserver la « collaboration en personne qui est si essentielle à notre culture ».

Apple a longtemps eu la réputation d’être une entreprise super progressiste, mais sa vision du travail au bureau est plus traditionnelle et contraste fortement avec d’autres entreprises de la Silicon Valley telles que Facebook et Google, qui, après l’arrivée des blocages de Covid, ont mandaté que les employés pouvaient travailler à domicile de façon permanente s’ils le souhaitaient.

Enquête Future Forum Pulse

Un groupe d’employés d’Apple appelé Apple Together, formé l’année dernière, a commencé à faire circuler dimanche une pétition interne réclamant un « travail flexible sur le lieu ». Selon le Financial Times, la pétition déclare : « Nous pensons qu’Apple devrait encourager, et non interdire, le travail flexible pour construire une entreprise plus diversifiée et prospère où nous pouvons nous sentir à l’aise pour ‘penser différemment’ ensemble. »

La pétition affirme également que le mandat ne reconnaît pas les nombreuses raisons impérieuses pour lesquelles les employés sont « plus heureux et plus productifs » en travaillant à domicile. Le groupe demande à Apple de laisser le personnel décider de ses modalités de travail avec ses managers.

De nombreuses enquêtes ont montré que la plupart des gens ne veulent pas retourner au bureau, à temps plein ou autrement, et certaines personnes sont prêtes à quitter leur emploi à cause de ces demandes ou à accepter des réductions de salaire et à perdre des avantages si cela indique rester à la maison. La plupart des gens se considèrent également plus productifs lorsqu’ils travaillent à distance, même s’ils n’ont pas toujours une si haute opinion de leurs collègues.

Alors que Cook fait partie de la minorité des PDG qui aspirent à l’ère pré-Covid d’être au bureau toute la journée, un patron qui semble vraiment déteste le travail à distance est Elon Musk. En juin, la personne la plus riche du monde a dit au personnel de Tesla et SpaceX de passer 40 heures par semaine au bureau ou de trouver d’autres emplois, bien que certains employés de Tesla aient trouvé qu’il n’y avait pas assez de bureaux ou de places de stationnement à leur retour.