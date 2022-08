Routeur avec modem : c’est pourquoi vous pouvez généralement vous en passer

La toute nouvelle connexion fibre optique ou câble est en place, vous êtes maintenant confronté à la grande question : Ai-je besoin d’un routeur avec un modem installé en permanence ? Cela ne peut pas être répondu en général. En terme de pérennité, il est conseillé de continuer à utiliser l’ancien routeur (sans modem).

D’un autre côté, un routeur moderne avec un modem intégré peut économiser de l’énergie pour votre nouvel accès à Internet et « inspirer » votre WLAN. Dans tous les cas, votre fournisseur ne peut pas vous empêcher d’utiliser le modem qu’il fournit.

Quelle est la différence entre modem et routeur ?

Vous vous en souvenez peut-être depuis les débuts d’Internet : pour l’accès, vous aviez besoin d’un modem qui se connectait à votre fournisseur d’accès Internet via le réseau téléphonique normal avec des bips gênants. De tels modems existent toujours et sont toujours nécessaires – aujourd’hui, bien sûr, pour les connexions Internet modernes via la fibre optique ou le câble.

Alors comme aujourd’hui, de tels dispositifs consistent en un modulateur et un démodulateur. Le modem se charge de convertir les données entrantes ou sortantes. Le modem convertit les signaux que l’opérateur du réseau envoie à votre domicile en informations utilisables par votre ordinateur ou votre smartphone.

Ici vous pouvez voir l’image à droite : Un modem à fibre optique de Telekom. (Photo : Torsten Rodolphe)

Le routeur est un périphérique réseau qui se connecte à Internet via le modem. À son tour, il établit le contact avec vos appareils dans l’appartement tels que les téléviseurs intelligents, les smartphones, les tablettes, les PC, etc. via LAN ou WLAN, contrôle la maison intelligente et sert même de périphérique de stockage réseau (NAS).

Même si un modem est installé en permanence dans un routeur, il s’agit en fait de deux appareils différents avec leurs propriétés et fonctions individuelles. Lors de l’installation d’une connexion Internet à domicile, les employés de votre fournisseur connecteront un tel modem si vous avez opté pour la fibre optique. Vous pouvez vous procurer d’autres modems, notamment pour Internet par câble, directement auprès de votre fournisseur. Cela décide si vous obtenez un routeur avec un modem intégré (maintenant commun) ou deux appareils séparés. Vous achetez ou louez le routeur.

Rien de nouveau depuis plusieurs années : la photo montre un routeur LTE avec un module LTE intégré. (Photo : Lien TP)

Les routeurs avec modem intégré pour fibre optique et câble, qui combinent les fonctionnalités du routeur et du modem dans un seul boîtier, sont assez nouveaux. Les routeurs DSL et les routeurs pour le réseau sans fil LTE sont disponibles depuis un certain temps. En fin de compte, ceux-ci contiennent également des modems correspondants pour DSL, LTE ou les deux.

Ai-je besoin d’un routeur avec un modem ?

Si un fournisseur vous fournit un accès Internet via la fibre optique, cela inclut presque toujours le modem. Les techniciens le joindront à la mise à disposition s’ils doivent se rendre dans votre appartement pour ce faire. Tout ce que vous avez à faire est de poser un câble Ethernet entre le modem et le routeur existant – vous pouvez commencer à surfer sur le net.

Des fabricants comme AVM proposent des routeurs adaptés à tous les cas et connexions Internet. La photo montre la Fritzbox 6690 avec un modem câble intégré. (Photo : AVM)

Pratique : Vous n’avez pas besoin d’acheter un routeur avec un modem intégré dans de tels cas. Mais il y a des raisons pour lesquelles cela a du sens ou même est nécessaire :

Le fournisseur n’a pas installé de modem dans votre appartement.

Le modem manque dans l’appartement et le fournisseur exige une somme élevée pour un remplacement.

Tout ce que vous voulez, c’est un appareil qui remplit les fonctions d’un routeur et d’un modem.

De toute façon, vous envisagez d’acheter un nouveau routeur puissant pour les prochaines années.

Dans le passé, Internet par câble utilisait des modems individuels, mais les fournisseurs ont depuis longtemps mis à disposition des routeurs avec modems câblés intégrés.

Quels sont les avantages des routeurs avec modem ?

Les routeurs avec modem fibre optique ou câble offrent quelques avantages qui parlent pour l’achat :

Économie d’électricité : un routeur pour tout est presque toujours plus économe en énergie que plusieurs appareils pour les mêmes fonctions

Économise de l’argent : un routeur que vous achetez vous-même vous coûte des frais uniques, il n’y a pas d’autres frais de location typiques des fournisseurs.

Assistance : les bons fabricants offrent des années d’assistance et des mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités pour leurs routeurs.

Contrôle : Vous gardez le contrôle total sur tous vos appareils.

Pas de confusion : Dans le meilleur des cas, interaction optimale entre modem et routeur, puisque les deux proviennent du même fabricant.

Selon AVM, vous pouvez économiser jusqu’à 40 % sur les coûts d’électricité avec un routeur avec un modem (fibre optique). (Photo : AVM)

Et : Un nouveau routeur avec un modem offre généralement beaucoup plus, par exemple des fonctionnalités modernes telles que le Wi-Fi 6, la configuration d’un réseau maillé ou le contrôle de la maison intelligente. Passer d’un routeur vieux de cinq, six ou même 10 ans à un nouveau est un véritable bond en avant.

Y a-t-il aussi des inconvénients aux routeurs avec modem ?

Si vous décidez d’acheter un nouveau routeur avec un modem, vous devez tenir compte d’une chose : l’effort d’installation est élevé. Par exemple, vous devez le faire activer par votre fournisseur, saisir manuellement les données d’accès à votre connexion Internet et vous occuper des aspects techniques tels que le bon module (fibre optique). Cela peut submerger les profanes.

Autre inconvénient : vous pouvez rapidement faire remplacer un modem défectueux séparé. Si le modem d’un routeur est en panne, vous devez en acheter un tout neuf.

Et puis il y a la durabilité mentionnée au début. Si vous avez un routeur sans modem que vous pourriez facilement utiliser pour votre nouvelle connexion Internet, il n’est de toute façon pas logique d’acheter un tout nouvel appareil. Cela économiserait des ressources si vous continuiez à utiliser votre ancien routeur jusqu’à ce qu’il n’ait plus de sens (fonctions défectueuses, non sécurisées, manquantes…)

Que indique le droit au libre choix du routeur ?

Depuis fin 2016, la loi sur les télécommunications (TKG) stipule clairement qu’un fournisseur ne peut plus vous obliger à utiliser un routeur fixe. Cela indique : Vous avez le libre choix du routeur. Mais pas seulement : avec la prise dans ou sur le mur – le point de terminaison passif du réseau – l’influence du fournisseur d’accès Internet prend fin. Cela indique que vous pouvez non seulement choisir vous-même votre routeur préféré, mais également le modem requis pour les connexions actuelles par câble et fibre optique.

Autre aspect important : un fournisseur doit fournir toutes les informations nécessaires, telles que les données d’accès ou les instructions, nécessaires à la connexion au réseau. Incidemment, le droit au libre choix du routeur s’applique également aux clients existants qui ont terminé leur connexion avant 2016.

Conclusion : routeur avec ou sans modem ?

Si vous vous considérez comme un débutant et souhaitez disposer d’un accès Internet rapide aussi rapidement et facilement que possible, choisissez les offres de votre fournisseur. Il installe le modem, il ne reste plus qu’à brancher le routeur (éventuellement loué) et c’est parti (fibre optique). Ou vous obtenez une solution complète, c’est-à-dire un routeur avec un modem intégré (câble). C’est simple et vous évite beaucoup d’efforts et de stress.

Si vous voulez que ce soit simple, vous pouvez également utiliser le modem de Telekom, par exemple. Vous connectez simplement un routeur (sans modem) à celui-ci. (Photo : Deutsche Telekom)

Optez pour un routeur avec un modem intégré, ne vous laissez pas rebuter par les obstacles techniques et la configuration plus complexe. Parce que vous devez contacter votre fournisseur pour enregistrer votre nouveau routeur pour la connexion. Vous devrez peut-être également supprimer le modem préinstallé dans votre appartement. Et oui – la configuration est également un peu plus complexe dans l’ensemble. Le routeur avec modem vous offre la plus grande liberté possible en compensation. À moyen et long terme, vous économisez des coûts car il n’y a pas de frais de location mensuels pour les appareils du fournisseur et les routeurs avec modems économisent de l’électricité.

Vous devriez également envisager d’acheter un routeur avec un modem interne si votre ancien routeur vieillit et ne possède aucun des standards qui sont courants aujourd’hui (Wi-Fi 6, ports USB, DECT pour les téléphones fixes, etc.) et vous les avez enfin envie d’utiliser.